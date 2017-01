Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 15 glasov Ocenite to novico! Današnje jutro je bilo eno najbolj suhih v tem letnem času v zadnjih 20 letih. Foto: Pixabay VIDEO Opozorilo zaradi močnega vetra Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prihaja mrzlo jutro: zaradi vetra bo občutek, kot da je -30

Danes eno najbolj suhih juter v zadnjih dveh desetletjih

6. januar 2017 ob 11:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto nas čaka najbolj mrzlo jutro te zime do zdaj - temperature naj bi se spustile tudi do -19 stopinj, občutek mraza pa bo zaradi vetra še večji.

Po napovedih vremenoslovcev bodo najnižje jutranje temperature od -17 do -9, ob morju okoli -3, najvišje dnevne od -6 do -1, ob morju okoli 2 stopinji, občutek mraza pa bo še krepil močan veter. V višjih legah, pod Karavankami in v zgornjem Posočju ter v severovzhodni Sloveniji bo namreč pihal okrepljen severnik s sunki nad 70 km/h, ponekod na Primorskem pa bo pihala burja s sunki do okoli 100 km/h, opozarjajo na agenciji za okolje.

V notranjosti Slovenije in tudi na Primorskem v krajih brez burje (Goriška) bodo do nedelje temperature ves dan ostale pod lediščem. Jutranje temperature bodo v soboto in nedeljo večinoma pod -10 stopinj.

V sredogorju in visokogorju bodo v petek in soboto razmere še ekstremne. Občutek mraza zaradi nizkih temperatur (od -15 do -22 stopinj) in vetra bo med -30 in -38 stopinjami.



Temperature bodo v notranjosti države ostale krepko pod lediščem, ob tem dodajajo vremenoslovci. Precej mrzlo, a sončno bo tudi v nedeljo, v ponedeljek bo na vzhodu države pretežno oblačno, drugod pa delno jasno.

Današnje jutro je bilo sicer eno najbolj suhih v tem letnem času. V zadnjih 20 letih je bilo podobno suho na začetku februarja 2012, 23.-25. 1. 2006 in 30. 1. 1999.

"Običajno ta zelo mrzel zrak v sebi ne nosi veliko vlage in to v glavnem pomeni bolj suho vreme, manj možnosti za meglo, običajno je tudi bolj vetrovno. Čeprav je hladneje, je to za počutje ugodneje, kot pa če imamo zgolj minus pet in tisto vlago zraven," je pred dnevi za MMC pojasnil Andrej Velkavrh.

T. K. B.