Prikupna Mochi - bernardinka z rekordno dolgim jezikom

Rekordno dolg pasji jezik vseh časov - 43 centimetrov

4. oktober 2017 ob 09:49

Jezik odraslega človeka je v povprečju dolg okoli osem centimetrov. Si predstavljate, da bi imeli 18 centimetrov dolg jezik? Takšno "bogastvo" v gobcu skriva osemletna bernardinka Mochi, ki se je zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov.

Mochi, ki jo njuna lastnica Carla Rickert ljubkovalno kliče Mo, živi v Sioux Fallsu v Južni Dakoti v ZDA. Njen jezik so natančno izmerili in ugotovili, da je dolg 18,58 centimetra, zato se ljudje ob njej ustavljajo, kjer koli se pojavi.

"Vsi si želijo fotografirati z njo," je dejala Rickertova, ki pa je dodala, da življenje njene ljubljenke s tako dolgim jezikom ni najlažje. Ima nekaj težav z dihanjem, ko je nemirna, se močno slini, na njen jezik pa se pogosto primejo prah, umazanija in listje. Poleg tega z gobcem težko zgrabi različne stvari.

Rickertova je Mo posvojila iz zavetišča, ko je imela šest let. "Zelo prijetna pisčka je. Rada se igra in sladka, ne moti je niti, če jo oblačimo v različne pasje kostume. Zame in za mojo družino bi naredila vse. Mi pa smo zelo ponosni nanjo, ker je tako posebna," je dodala.

Mochi od leta 2016 pripada naziv lastnice najdaljšega pasjega jezika pri živem psu. Najdaljši pasji jezik vseh časov pa je pripadal bokserki Brandy. Meril je neverjetnih 43 centimetrov! Brandy je prav tako živela v ZDA, njena življenjska pot pa se je končala leta 2002.

