Prišle nevihte, a tudi težko pričakovana ohladitev

Neurja zvečer zlasti na zahodu in jugu države

6. avgust 2017 ob 07:52,

zadnji poseg: 6. avgust 2017 ob 19:21

Ljubljana - Radio Slovenija, Televizija Slovenija

Vročina, ki je pretekli teden segrela Slovenijo, je popustila. Za osvežitev je poskrbela hladna fronta, ki prihaja z zahoda. Agencija za okolje opozarja na morebitna večerna neurja, naraščanje hudournikov in močan severni veter ob obali.

Neurje s točo - kot so opisali domačini - v velikosti mandarine in močnim vetrom je že popoldne besnelo na Ilirskobistriškem. Razkritih je več kot 40 stanovanjskih hiš in poškodovanih devet gospodarskih objektov, je za Televizijo Slovenija poročala Barbara Vidmajer. Najhuje je bilo v vasi Zarečje, kjer je bilo poškodovanih 17 hiš.

Toča je približno 15 minut klestila tudi v Idriji.

Prihajajo večerne nevihte

"Nekje okoli 20. ure pričakujemo ob obali močen piš severnega vetra. Takrat se bo pas najmočnejših neviht razširil nad zahodno Slovenijo in potoval v notranjost. Marsikje bo možna kakšna močnejša nevihta, tudi z možnostjo toče, sunkov vetra, nalivov, ni izključen tudi porast nekaterih manjših hudournikov. Bolj ogrožena je zahodna polovica Slovenije. V časovnem oknu nekje od poznega popoldneva do prvega dela noči, predvidoma okoli 20. ure naj bi bilo največ tega dogajanja," je povedal dežurni vremenoslovec na Agenciji RS za okolje (Arso) Benedikt Strajnar.

Najmočnejši veter bo predvidoma ob obali in bo v sunkih dosegal hitrosti okrog 100 kilometrov na uro, opozarja Arso. Previdno v kampih, kjer lahko veter lomi veje in podira drevesa!

Učinek hladne fronte bo čutiti tudi v prihodnjih dneh

Vremenoslovka Veronika Hladnik dodaja, da bo učinek hladne fronte občutiti tudi v prihodnjih dneh. V ponedeljek in torek bo večinoma suho, v sredo bodo znova krajevne plohe, podobno tudi v četrtek. Iz četrtka na petek bo nov prehod hladne fronte, ki bo prinesel ohladitve in temperature okoli 25 stopinj Celzija.



Vremenska napoved za nedeljo

Danes bo torej delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zvečer večinoma zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 26 do 32. Na jugu Slovenije se po napovedih Arsa živo srebro lahko povzpne tudi do 35 stopinj Celzija.