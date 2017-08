Prva faza sanacije Tojnice zaključena. Sledijo nove analize.

Kdaj bodo znani rezultati analiz, še ni znano

17. avgust 2017 ob 17:57

Vrhnika - MMC RTV SLO, STA

Prva faza sanacije potoka Tojnica po požaru v družbi Kemis se je že zaključila. Strokovnjaki nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano bodo zdaj vzorčili mulj iz potoka.



Tojnico je močno onesnažila voda, ki so jo gasilci uporabljali ob gašenju požara v vrhniškem podjetju Kemis 15. maja letos. Dan po požaru so v potoku izmerili presežene največje dovoljene koncentracije niklja, kobalta, nekaterih spojin trimetilbenzena, policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) in brezbarvnega strupenega plina formaldehida, presežene so bile tudi vrednosti atrazina in nonil-fenola. Oljna gošča je prekrila brežino potoka, veliko snovi je pronicalo v plasti na dnu struge, pomorilo je tudi ribe v prizadetem delu potoka.

Agencija RS za okolje (Arso) je sanacijo onesnaženja naložila povzročitelju, torej Kemisu. V podjetju so pripravili sanacijski načrt, ki je v prvi fazi predvideval očiščenje približno 100 metrov dolgega odseka potoka od kraja požara dolvodno. Sanacijo so začeli 8. avgusta in jo v istem tednu tudi končali. V postopku sanacije so iz struge odstranili 85 kubičnih metrov mulja in 10 kubičnih metrov trdih odpadkov, je poudaril direktor Kemisa Emil Nanut in dodal, da bodo mulj poslali na sežig v Avstrijo.

Po koncu del so strokovnjaki Arsa že opravili pregled del in vzeli vzorce zemljine z dna suhe struge Tojnice. Rezultati bodo najverjetneje znani čez mesec dni. "Ko bodo rezultati analiz znani, bomo v širšem krogu načrtovali nadaljnje stopnje sanacije," so na svojih spletnih straneh napovedali v Kemisu.

Sledili bosta še dve fazi sanacije

Sanacija najbolj onesnaženega dela Tojnice je bila le prva od predvidenih treh faz sanacije. Vse od objave načrta prve faze je bilo v javnosti slišati številne kritike ter razhajajoča mnenja o tem, kaj in kako bi bilo treba ukrepati. Nanut je ob začetku del pojasnil, da so načrt pripravili na osnovi analiz vode v Tojnici v preteklem obdobju. Za drugo in tretjo fazo sanacije načrte še pripravljajo.

V Ribiški družini Vrhnika niso bili zadovoljni z načrtom prve faze sanacije, saj bi po njihovem prepričanju morali očistiti celotno dolžino struge Tojnice do izliva v Ljubljanico in še del Ljubljanice od tam naprej. Po njihovem prepričanju bi morali torej že v prvi fazi očistiti vso brežino potoka, v katero se je vpila oljna gošča.

L. L.