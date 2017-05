Prva košnja onesnažena, KGZS zahteva povrnitev škode kmetom v okolici Kemisa

31. maj 2017 ob 08:04,

zadnji poseg: 31. maj 2017 ob 12:56

Vrhnika - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Negativne posledice požara v tovarni Kemis na Vrhniki čutijo tudi lastniki kmetijskih zemljišč, saj je krma prve košnje razglašena za onesnaženo, zato jim bo treba škodo povrniti, opozarja KGZS.

V vzorcu trave iz neposredne bližine pogorišča Kemisa so inšpektorji po nesreči našli nevarne kemične spojine nad mejno vrednostjo. Zaradi tega so v polmeru 1600 metrov od mesta vzorčenja začasno prepovedali pašo in krmljenje živali s svežo krmo, senom in silažo, ki je bilo pospravljeno po nesreči. Tako je v ponedeljek 133 kmetij od Uprave za varno hrano in varstvo rastlin prejelo obvestilo, da ne smejo pasti živali, krmo, ki jo ta čas spravljajo s travinja, pa morajo skladiščiti ločeno.

Ker je krma opredeljena kot nevaren odpadek, jo bo treba uničiti, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) zato zahteva, da se kmetijam povrne nastala škoda. Pričakujejo, da bodo pristojne službe nemudoma dale natančna navodila, kako naj kmetje ravnajo s kontaminirano krmo in da naj se predstavi načrt, kdo bo to krmo prevzel. Prav tako se mora kmetom povrniti stroške spravila onesnažene krme in oceniti škoda zaradi prepovedi paše, še navajajo.

Škoda bo večletna, še posebej za ekokmetije

Oškodovane kmetije je treba do jeseni oskrbeti z neoporečno krmo. Zbornica še opozarja, da bodo imele posredno večletno škodo tudi kmetije, ki so zunaj tega kroga, še posebej pridelovalci zelenjave in ekološki kmetje. Negativni prizvok bližine Kemisa bo verjetno povzročil manjše povpraševanje, zato pa tudi manjšo prodajo in prihodke.

Zbornica s svojimi strokovnimi službami glede na razpoložljive informacije že omogoča strokovno pomoč in bo tudi v prihodnje storila vse, da bodo oškodovani lastniki kmetijskih zemljišč dobili primerno odškodnino, so še sporočili.

Na Vrhniki pričakujejo razlago ter podatke o kraju in času odvzema vzorcev

Vrhniški občinski svetniki so na maratonski izredni seji o posledicah požara v Kemisu sprejeli devet sklepov. Med drugim zahtevajo selitev Kemisa iz občine, saj "takšen obrat ne spada v bližino naselja".

Svetniki so zahtevali tudi ustanovitev komisije za nadzor sanacije posledic, v kateri bosta tudi dva predstavnika lokalne skupnosti. Od Gorenja in Kemisa zahtevajo financiranje odprave posledic in povzročene škode, od državnih ustanov pa bolj usklajeno in razlagalno obveščanje o razsežnostih onesnaženja in preventivnih ukrepih za varovanje zdravja.

V enem od sprejetih sklepov pa so svetniki tudi izrazili pričakovanje, da bodo Agencija RS za okolje (Arso), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin javnost in občino takoj seznanili s podatki o kraju in času odvzema vzorcev, z izsledki preiskav in s kontaktnimi podatki, kje lahko občani pridobijo razlago izsledkov in druge informacije.

Direktor Kemisa razburil svetnike

Slabo voljo med svetniki je izzval direktor Kemisa Emil Nanut z izjavo, da bo del posledic požara po najboljših močeh saniralo podjetje, "del pa jih bo mati narava". Po njegovih besedah še vedno ni znan vzrok požara, z odgovorom pa bodo postregli kriminalisti. Nanut se je zavzel za ustanovitev lokalne skupine, ki bi nadzirala obratovanje Kemisa. V njej bi bili tudi predstavniki lokalne skupnosti.

Župan Stojan Jakin pa je po več kot sedemurni seji izrazil zadovoljstvo s sprejetimi sklepi. "Gre za to, da smo razgalili nedejavnost oziroma nepravilno vodenje, kajti povezav med posameznimi resorji ni bilo, kar je povzročilo veliko težav na Vrhniki in zmede pri prebivalcih," je dejal.

Kljub številnim vprašanjem svetnikov odgovorov na vsa vprašanja na Vrhniki še vedno niso dobili. "Tudi danes nismo dobili odgovorov na vsa vprašanja, upam, da se bodo stvari zdaj normalizirale," je še dodal župan Jakin.

Šestan: Dobro ukrepanje ob požaru

Vlogo koordinatorja med pristojnimi državnimi službami je prav včeraj prevzel poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, ki je bil v oceni ukrepanja prizanesljiv - prvo posredovanje ob požaru je označil za zgledno. Pohvalil je ukrepanje gasilcev, zdravstvenega osebja, policije in drugih služb. Tudi vrhniški občinski štab civilne zaščite je po njegovem mnenju dobro deloval.

Dejal je, da si bo prizadeval za čim bolj usklajeno nadaljnje delovanje. Že danes bo predlagal ustanovitev koordinacijske skupine. Obveščanje javnosti bo prevzel Nacionalni inštitut za javno zdravje. "Eno obvestilo mora pokriti vse institucije, ne pa da vsaka izdaja svoje opozorilo, kar ljudi samo zbega," je opozoril.

Da je lokacija Kemisa na Vrhniki zaradi bližine naselja in vodnih virov popolnoma neprimerna, se je strinjal tudi akademik Branko Stanovnik. "Nihče ni bil pripravljen na to, a mislim, da je bila stvar razmeroma dobro rešena," je dejal v zvezi z nesrečo

Pri odpravi posledic požara v Kemisu vrhniški svetniki pričakujejo tudi finančno in strokovno pomoč vlade, občina pa bo za sistematično preverjanje onesnaženosti zemlje vsako leto namenila tudi določena proračunska sredstva.

Sicer so v vrhniškem podjetju za hranjenje in predelavo nevarnih odpadkov Kemis po navedbah vodstva podjetja na dan požara, 15. maja, skladiščili 1402 toni odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih odpadkov. Od nevarnih odpadkov jih je zgorelo ali pa jih je ogenj le oplazil dobrih 456 ton. Med drugim so imeli v Kemisu skladiščeno tudi eno tono pesticidov.

G. K., Nina Brus, Radio Slovenija