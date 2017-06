Prvi poletni dan uvod v prvi letošnji vročinski val - trajal bo vsaj en teden

Vremenoslovci: Letos se je vročina pojavila kar hitro

Prvi poletni dan, ob 6.25 po srednjeevropskem poletnem času je nastopil Sončev obrat ali poletni solsticij, letos zaznamuje prvi vročinski val. Temperature bodo dosegle tudi 35 stopinj Celzija.

Dežurni prognostik Arsa Andrej Velkavrh je za Radio Slovenija povedal, da se bo v naslednjih dneh segrelo tudi do 34, 35 stopinj. Toplejša so tudi jutra, in sicer po zaslugi večje oblačnosti. V prihodnjih dneh se bodo pojavljale vročinske plohe in nevihte, najmanj naj bi jih bilo v soboto.

Podobno vroče vreme bo tudi v soseščini. V hrvaški prestolnici so razglasili stopnjo previdnosti zaradi mogočega toplotnega udara. Vendar, kot je za MMC povedal Velkavrh, temperatura ne bo dosti višja kot v Sloveniji. Morda le v panonskem delu Hrvaške, medtem ko bodo na Jadranu podobne razmere kot pri nas. Visoko temperaturo pa bo malce blažil veter.

Temperatura vode na slovenski obali je 24 stopinj Celzija, v naslednjih vročih dneh pa se bo zvišala na 25 stopinj in več.

Opozorila pred večjimi koncentracijami ozona

Nacionalni inštitut za javno zdravje je na začetku junija na svoji spletni strani opozoril tudi na onesnaženost zraka z ozonom v Sloveniji v toplejših mesecih, še zlasti na Primorskem in Obali. Ozon ima lahko pomembne vplive na zdravje ljudi, še posebej na ljudi z boleznimi pljuč in srca ter na starejše in otroke. Ob večjih koncentracijah ozona naj bi ljudje zmanjšali telesne dejavnosti na prostem.

Velkavrh pravi, da ozon v Sloveniji postane težava, kadar je šibak zahodni veter, ki nosi onesnažen zrak iz industrijskih predelov sosednje Italije. Ozon namreč nastaja ob fotokemičnih reakcijah izpušnih plinov vozil in industrije.

Po Velkavrhovih besedah je bilo včeraj malo zahodnega vetra, večje koncentracije ozona pa bodo ponovno v petek in soboto.

Vročina se je pojavila kar hitro

Meteorolog na agenciji za okolje Andrej Pečenko je za STA pojasnil, da so bili vročinski valovi v preteklih poletjih še kar kratki in izraziti, letošnji prvi tak val pa bo trajal lahko več kot teden dni. Ker je sonce najvišje in najmočnejše, je vročinski val izrazitejši. Po njegovih besedah je sicer težko z zanesljivostjo napovedati, vendar nas v tem poletju verjetno čaka še nekaj vročinskih valov. Zaradi pregretega ozračja so vročinski valovi mogoči tudi v drugi polovici avgusta.

Letos je vreme v tem času po besedah Pečenka nekaj posebnega, saj se je vročina pojavila kar hitro. Dolgo že ni bilo večjih količin padavin, zato je trenutno precej sušno. Vročina z visokimi temperaturami se bo po njegovih besedah še stopnjevala. Glede na že pregreto ozračje je, kot pravi, verjetno, da bo letošnje poletje dolgo in nadpovprečno vroče.

Zadnja poletja so značilna po tem, da temperature dosegajo 35 stopinj Celzija ali več. Poleti leta 2013, ki je bilo zelo vroče, je bilo v Ljubljani takšnih dni 11. Rekordno sicer še vedno ostaja poletje 2003, ko so v Ljubljani našteli 52 vročih dni.

