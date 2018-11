Sneg prinesel težave na cestah

Sneženje je zajelo večji del države

20. november 2018 ob 07:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ponoči je sneg zajel večji del države in se proti jutru že začel oprijemati cestišč, največ težav povzroča na primorski avtocesti, kjer zdrsi tovornih vozil močno ovirajo promet.

Predvsem v zahodni polovici Slovenije močno sneži, zaradi burje so na cestah snežni nanosi. Zaradi zdrsa tovornih vozil je že od zgodnjih jutranjih ur oviran promet primorski avtocesti, kjer prihaja do daljših zastojev. Na prometnoinformacijskem centru opozarjajo, da so na cestah posipne in plužne skupine, zato je potrebna strpna vožnja.



Zaradi zimskih razmer je za priklopnike in polpriklopnike prepovedan promet na cestah Razdrto-Podnanos, Črni Vrh-Col in Idrija-Godovič ter na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje na hrvaški strani. Prepoved vozil težkih nad 7,5 tone velja tudi na glavni cesti Novo mesto - Metlika. Verige so obvezne na prelazu Korensko sedlo, na avstrijski strani prelaza Ljubelj, italijanski strani prelaza Predel ter na cesti Črni Vrh-Col. Cesta čez prelaz Vršič ter cesta Strmec-Mangart sta zaprti.

Na Primorskem piha še močna burja, zaradi česar na tamkajšnjih cestah veljajo še nekatere druge omejitve. Kot napovedujejo na Agenciji RS za okolje , bodo dopoldne najmočnejši sunki burje predvsem v Vipavski dolini še presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Predvsem na prehodu med Notranjsko in Primorsko veter gradi snežne zamete.



Po napovedih Arsa bo dopoldne še snežilo, sredi dneva pa bodo padavine oslabele. Sneg bo od juga prehajal v rahel dež, ki bo do večera večinoma ponehal. Sledilo bo bolj ali manj suho vreme.

La. Da.