Prvi vročinski val nas bo dosegel v nedeljo

Bliža se prvi vročinski val

27. julij 2018 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prvi vročinski val bo po napovedih vremenoslovcev dosegel tudi naše kraje, najbolj vroče bo od nedelje pa do sredine prihodnjega tedna.

Vročina bo večinoma zmerna, v večjem delu Slovenije se bodo temperature povzpele do 34 stopinj Celzija, so zapisali na Facebookovem profilu Agencije RS za okolje (Arso).

Najprej se bo umaknilo višinsko jedro hladnega zraka, ki povzroča nestabilno vreme s pogostimi plohami in nevihtami. Ob koncu tedna se bo k nam razširilo območje visokega zračnega tlaka, ki bo stabiliziralo ozračje. Naši kraji bodo na obrobju azorskega anticiklona, ki nam poleti običajno prinese vročino, so pojasnili na Arsu.

Za nekaj stopinj toplejša zračna masa, kakor jo imamo sedaj, nas bo tokrat dosegla iznad območja Alp. Pri tleh bodo pihali vetrovi večinoma iz severovzhodne smeri, v višinah pa bo prevladovala severozahodna smer vetra.

Najbolj vroče bo na Goriškem in v Vipavski dolini

V večjem delu Slovenije se bo najvišja temperatura povzpela na od 30 do 34 stopinj. Zaradi šibke burje bo najbolj vroče na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo lahko segrelo tudi do okoli 36 stopinj. Zaradi pregrevanja bodo vedno višje tudi jutranje temperature. Predvsem v mestnih središčih in na Primorskem bo tako velika toplotna obremenitev, tudi minimalna jutranja temperatura bo okoli 20 stopinj.

Najbolj vroče bo od nedelje pa do sredine prihodnjega tedna. Za zdaj ne kaže, da bi se vročina bistveno stopnjevala. Osvežitev za nekaj stopinj pa nas bo najverjetneje dosegla v četrtek ali v petek. Tudi v tem vročem obdobju lahko, predvsem v gorskem svetu, pozno popoldne ali zvečer nastane kakšna vročinska nevihta.

Morda je zaradi pogostih krajevnih padavin splošen vtis o vremenu letošnjega poletja drugačen, vendar je do zdaj letošnje poletje približno eno stopinjo Celzija nad dolgoletnim povprečjem.

Sa. J.