Prvič po 135 letih Britanci za elektriko niso uporabili premoga

Do leta 2025 želijo oblasti ukiniti uporabo premoga

22. april 2017 ob 10:50

London - MMC RTV SLO

Petek se je v zapisal v britansko zgodovino kot prvi dan od 19. stoletja, ko za pridobivanje električne energije niso uporabili premoga.

Petkova neuporaba premoga predstavlja pomemben mejnik. Kot poroča BBC, se to ni zgodilo vse od leta 1882, ko so odprli takrat prvi javni generator na ulici Holborn Viaduct v Londonu.

"To je prvi delovni dan brez premoga vse od začetka industrijskega revolucije. Gre za prelomni trenutek v transformaciji delovanja našega sistema," je dejala Cordi O'Hara iz britanskega Državnega omrežja.

Podoben podvig je Britancem uspel že prej: lanskega maja premoga niso uporabljali 19 ur, enako se je zgodilo tudi v četrtek, v petek pa so potem dodali še manjkajočih 5 ur. Britanska vlada namerava do leta 2025 postopno ukiniti uporabo premoga in s tem zmanjšati toplogredne izpuste.

Po podatkih spletne Gridwatch je Velika Britanija približno polovico potrebne energije pridobila iz zemeljskega plina, približno četrtino iz jedrskih reaktorjev, ostalo pa z vetrnicami, biomaso in uvozom.

