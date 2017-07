Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Tori se veseli boljšega življenja v Modri hiši. Foto: Reuters Mun Dže In upa, da bo s svojim zgledom državljane spodbudil, naj se odločijo za posvojitev zapuščenih živali. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvič v zgodovini južnokorejske Modre hiše se je na mesto prvega psa zavihtel mešanček

Tori postal spremljevalec južnokorejskega predsednika

27. julij 2017 ob 12:40

Seul - MMC RTV SLO/Reuters

Južnokorejski predsednik je vrata Modre hiše odprl za psa iz zavetišča, ki je tako postal prvi mešanček, ki se mu je uspelo zavihteti na mesto "prvega psa".

Mun Dže In je v nasprotju s svojim predhodnikom, ki je, potem ko se je moral odpovedati predsedniškemu stolčku, v predsedniški rezidenci pustil kar devet psov pasme korejski džindo, velik ljubitelj živali. Da bi opozoril na naraščajoč problem zapuščenih psov v Južni Koreji, je v sredo posvojil štiriletnega mešančka, ki so ga poimenovali Tori. Mešanček se je v Modri hiši pridružil 10-letnemu pasemskemu psu Maruju in mački Džing-džing.

"Kot družba moramo več pozornosti nameniti zapuščenim živalim in jim zagotoviti potrebno oskrbno," je povedal Mun Dže In, ki je opozoril, da je v Južni Koreji trenutno kar 300.000 zapuščenih živali.

Temnejša dlaka - manj možnosti za posvojitev

Tako kot večina zapuščenih živali se je tudi Tori soočal s stigmo, saj Južni Korejci nad posvojitvijo zapuščenih psov niso preveč navdušeni. Poleg tega posvojitve psov, ki imajo temnejšo dlako, pogosto ovira tudi vraževerje, saj si ljudje izbirajo ljubljenčke s svetlejšimi kožuščki.

Tudi barva dlake je eden od razlogov, da je Tori dve leti čakal na posvojitev, je razkril južnokorejski predsednik.

Predsednik upa, da bo z zgledom pomagal

Južna Koreja je bila sicer večkrat kritizirana zaradi tradicije uživanje pasjega mesa. Uživanje pasjega mesa vse bolj upada, psi pa postajajo vse pogosteje hišni ljubljenčki, a spremenjen trend pa spremlja vse večje število zapuščenih psov. Samo lani so za oskrbo zapuščenih psov porabili 10,3 milijona ameriških dolarjev.

Južnokorejski predsednik zato upa, da bo tudi s svojim zgledom, pomagal izboljšati razmere za zapuščene živali v državi.

Sa. J.