Pšenica bo letos za 15 odstotkov dražja in bo bolj kakovostna

Cene med 130 in 170 evri za tono

5. julij 2017 ob 13:53

Murska Sobota - MMC RTV SLO/STA

Letošnja odkupna cena pšenice za mletje bo povprečno za najmanj 15 odstotkov večja kot lani. Pridelka bo tudi za približno 15 odstotkov manj, je pa kakovost pšenice boljša kot lani.

Na današnjih pogajanjih v Murski Soboti so se pogajalci zmenili, da bo cena pšenice za razred C med 130 in 135 evri za tono, za B 2 140-145, za B 1, kjer je nekoliko širši razpon tudi glede na kakovost, 150-160 in pri najboljšem razredu med 170 in 175 evri za tono.

Po izračunu Kmetijskega inštituta Slovenije (Kis) bi morala biti za stroškovno pokritost povprečna cena okoli 162 evrov, prvi odkupi pa kažejo, da povprečje dosega to ceno. Franc Küčan je v imenu kmetov povedal, da tudi zdaj niso zadovoljni s pogajanji, ker večletna praksa kaže, da kmetje vedno potegnejo krajšo. "Cena pšenice na vseh trgih raste, celo blizu 180 evrov je že cena krušne pšenice, in pričakovali smo vsaj Kisov izračun ter nagrado, vendar tega zagotovo ne bo in žal ugotavljam, da so v regiji že boljše ponujene cene," je dejal Küčan.

Kmetje so zadovoljni, ker je bila lani cena katastrofalno nizka, letos je zato občutek boljši, vendar kmetje ne vedo, kaj se dogaja na trgih, je še povedal Küčan in dodal, da bo veliko pšenice zaradi boljšega plačila odšlo iz države. Cilj žitne verige bi moral biti po njegovem ta, da vsak kilogram pride v slovenske trgovine.

V četrtek se bodo predstavniki žitne verige, tako kot pred tednom dni, znova sestali z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejanom Židanom.

