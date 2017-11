Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Rutenij-106 je radionuklid umetnega izvora, uporablja pa se v medicini za zdravljenje tumorjev na očeh. Foto: Reuters Dodaj v

Radioaktivni rutenij-106 k nam najverjetneje prineslo iznad južnega Urala

V Sloveniji ga ni več zaznati

10. november 2017 ob 17:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Radioaktivnega rutenija-106, ki ga je na začetku oktobra v zraku zaznala uprava za jedrsko varnost, ni več. Vsebnost je bila sicer tako nizka, da ni imela posledic za zdravje ljudi in okolje. Še vedno pa ni znan vzrok onesnaženja, saj točne lokacije izpusta ni mogoče določiti.

Dogodek, ki je privedel do izpusta rutenija, se je po navedbah uprave, ki spada pod okrilje ministrstva za okolje in prostor, najverjetneje zgodil v zadnjih dneh septembra. Te dni sta poročilo objavila francoski inštitut IRSN in upravni organ ASN, ki sta poskusila temeljito analizirati pot rutenija na podlagi znanih meteoroloških podatkov in s pomočjo matematičnih modelov. Rezultati nakazujejo, da naj bi bil vir najverjetneje nekje na območju južnega Urala, vendar točne lokacije izpusta ne morejo določiti, so sporočili iz uprave.

Po prvih informacijah o onesnaženju je Mednarodna agencija za jedrsko energijo po vseh evroazijskih državah preverila, ali se je zgodilo kaj takega, kar bi lahko povzročilo tovrstno onesnaženje. Vsi odgovori so bili negativni. Natančna lokacija in vzrok dogodka tako najverjetneje ne bosta nikoli znana, razen če bosta storilec ali država, v kateri se je to zgodilo, o tem obvestila javnost in mednarodne institucije.

Rutenija-106 po navedbah uprave za jedrsko varnost običajno ni v zraku, zato je onesnaženje lahko povezano le z nenadzorovanim sproščanjem. Odsotnost katerega koli drugega umetnega radionuklida izključuje možnost nesreče v jedrskem reaktorju, saj bi v tem primeru zaznali veliko več različnih radioaktivnih elementov.

Predelava izrabljenega jedrskega goriva ali proizvodnja radioaktivnih virov?

Iz urada ZN-a, zadolženega za zadeve vesolja (UNOOSA), so medtem sporočili, da v tem času ni bilo padca katerega izmed satelitov, ki bi vseboval vir električnega napajanja z rutenijem. Ena izmed možnosti je tudi izpust med predelavo izrabljenega jedrskega goriva ali proizvodnjo radioaktivnih virov, še menijo v upravi.

Konec septembra in na začetku oktobra so slovenski inštituti obvestili upravo za jedrsko varnost, da so na merilnih mestih po Sloveniji zaznali zelo nizke ravni koncentracije rutenija-106. Uprava je takoj odredila povečan nadzor nad radioaktivnostjo zraka in o tem obvestila javnost in pristojne mednarodne organizacije. Koncentracija rutenija je zelo hitro upadala, tako da je bila raven onesnaženja že po nekaj dneh pod pragom zaznavanja.

Rutenij-106 je radionuklid umetnega izvora, uporablja pa se v medicini za zdravljenje tumorjev na očeh.

T. K. B.