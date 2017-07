Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ulov rib v slovenskem morju iz leta v leto upada, zato je poklicnim ribičem vse težje, dodatno težavo pa povzročajo tudi administrativne ovire. Foto: Bobo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ribiči opozarjajo in prosijo za pomoč: plave ribe ni

V našem morju je iz leta v leto vse manj rib

5. julij 2017 ob 14:43

Koper - MMC RTV SLO/Radio Koper

Zaradi vse večjega pomanjkanja tako bele, še posebno pa "plave" ribe, se slovenski morski ribiči obračajo na državo, naj jim vendarle pomaga.

Nekaj belih rib, predvsem listov, orad, brancinov in cipljev, jeseni ter spomladi vendarle nalovijo, a še zdaleč ne dovolj, da bi normalno preživeli. Največja težava pa je, da v zadnjih treh letih plave ribe dobesedno ni. Če pa slučajno pride kakšna jata, je ta nedorasla in premajhna za ulov, pravi izolski ribič Loredano Baruca. "Že 3 leta je, odkar sploh ne gremo lovit plave ribe, ker je pač ni. Mi imamo posadko 6 ljudi, jaz je pa ne morem niti plačati. In tudi če riba je, je zelo majhna in je niti ne smemo loviti. Plačujem pa prispevke in vse druge stroške. Zdaj smo na koncu, tako ne gre več naprej."

Strokovnjaki pravijo, da bi bilo treba za nekaj let prepovedati ulov plavih rib, da se populacija opomore od pretiranega komercialnega izlova. Majhnim ribičem je jasno, da ne moreš uloviti več rib, kot se jih lahko letno namnoži, ker to pomeni manjši ulov v naslednjih sezonah. Sicer pa je treba prepovedati določene prakse ribolova, ki povzročajo največjo škodo.

V Sredozemskem morju se čezmerno izlovi 82 odstotkov vrst ribje populacije. Največjo težavo v Jadranu pa predstavlja čezmerni lov velikih industrijskih ladij predvsem iz Italije in tudi iz Hrvaške.

Lado Bandelj, Radio Koper