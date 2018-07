Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Med poginulimi ribami so tudi soške postrvi. Foto: BoBo Sorodne novice Večji pogin rib v Soči Dodaj v

Ribiči zanikajo, da bi bil vzrok za pogin rib temperaturni šok ob preselitvi iz ribogojnice

Poginilo 28 rib

22. julij 2018 ob 12:09

Tolmin - MMC RTV SLO, STA

Na sotočju Tolminke in Soče so našli 28 poginulih rib, v skupni teži 50 kilogramov, vzrok za pogin še ni znan, je pa predsednik Ribiške družine Tolmin Milan Berlot zanikal, da bi šlo za temperaturni šok.

"Zelo težko je ugotoviti, kaj je vzrok pogina, ker gre za različne vrste rib, tudi za divje ribe," je povedal Berlot.

Tolminski ribiči so sicer že odstranili vse poginule ribe in pregledali oba vodotoka tudi nižje po toku, pri tem pa novih poginulih rib niso našli. O dogajanju so obvestili policijo, pregledali pa so tudi vse morebitne onesnaževalce.

Na območju sotočij Tolminke in Soče je trenutno zaradi festivalskega dogajanja veliko ljudi, a Berlot o vzroku za pogin ne želi ugibati. Možnosti, kot omenjeno, je več. Pravi pa, da ni šlo za temperaturni šok ob preselitvi iz ribogojnice, kot se je omenjalo ob medijskem poročanju. "Te informacije mi nismo dali," je dodal Berlot.

Po njegovih besedah je glede na izkušnje drugih ribiških družin zelo težko ugotoviti vzrok pogina. So pa odvzete vzorce poginulih rib shranili v zamrzovalnik in se bodo v nadaljevanju odločali, kako naprej, je še dejal Berlot.

