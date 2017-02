Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Marko Podgornik v pisarni s svojim beaglom Scooby Doojem. Foto: MMC RTV SLO Nemška doga Deža med potepom po pisarni. Foto: MMC RTV SLO

S psom v pisarno, zakaj pa ne?

V podjetju od četrtega meseca starosti

5. februar 2017 ob 13:12

Maribor - MMC RTV SLO

Imate psa, a se vam smili, ker mora biti med vašo službo ves čas sam doma. Predstavljamo človeka, ki sta svoja štirinožna prijatelja pripeljala s seboj v pisarno.

"Pobuda je prišla v bistvu takrat, ko sem se odločal, da bi imel psa. Smilil bi se mi pač pes, ki bi bil ves dan sam doma. Potem se je nekako zgodilo, da je v naši sosednji državi, Avstriji, to postalo čisto normalno, pa se mi je zdelo: saj je v bistvu res. Saj kuža se navadi in je potem čisto miren. Nekako smo se odločili, da jih lahko tudi k nam pripeljejo normalno v službo," je dejal direktor podjetja Mikro+Polo Marko Podgornik.

Prag podjetja prestopil zelo mlad

Podgornik ima beagla z imenom Scooby Doo, star je dobro leto dni. Ko je prišel prvič z njim v službo, je bil kuža zelo mlad, star približno štiri mesece. "Vsem je pokazal, kaj zna. Najprej me je malo polulal in pokakal v pisarni, tudi nekajkrat je vrgel ven elektriko, ker je zgrizel kabel," je pojasnil Podgornik. Ko je moral sestankovati, je psa pustil pri računovodkinji. Zdaj je Scooby Doo že tako navajen, da zjutraj oddirja naravnost v njeno pisarno, svojega skrbnika pa skozi okno nato večkrat pogleda. "Če me sliši, začne včasih lajati," je pripomnil Podgornik.

Tudi drugi lahko pripeljejo psa v pisarno

Glede prihoda psa v pisarno so bili zaposleni sprva nekoliko skeptični, a so se sčasoma njegove prisotnosti navadili, zdaj pa so ga tudi zelo veseli. "Če pridem zjutraj kdaj brez njega, je takoj najprej vprašanje: kje pa je Scooby? Tako da je zdaj nekako naš član," je še povedal Podgornik in poudaril, da ni edini, ki svojega štirinožnega prijatelja pripelje v pisarno. To pravico imajo tudi drugi zaposleni. Sodelavka pripelje psico Dežo, sodelavec včasih pride z dvema psoma, tako da je v pisarni večkrat zelo pestro. "Ta občutek, da lahko psa pripelješ v službo, nekako mogoče gradi tudi večjo pripadnost podjetju," je še povedal Podgornik.

Odnos do psov zelo pozitiven

Ob Scooby Dooju je v pisarni večkrat prisotna tudi Deža, katere rodovniško ime je Deja Vu. "Je malo več kot leto dni stara nemška doga, modre barve, ki prihaja iz Kranja, iz pisarne From Valvasor's land," je povedala Nataša Majcen in dodala, da jo med službo trikrat odpelje na krajši sprehod. "Drugače je pa deležna zelo veliko pozornosti mojih sodelavcev, tako da je vsakih nekaj minut nekdo tukaj, ki jo pride pocrkljat," je dodala in poudarila, da je odnos sodelavcev do psov zelo pozitiven. "Super je, da razen enega nima nihče alergij, tako da je brez težav tukaj z mano. Meni to zelo veliko pomeni, ker mi ni treba skrbeti za njo, da bi bila sama doma. Drugače pa uživamo, ko pač malo spremenimo rutino, se pocrkljamo z njo in je vsem v zadovoljstvo."

