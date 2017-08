Samica pande v živalskem domu "za ostarele" skotila dvojčka

Ocenite to novico!

Haizi je pravi čudež

3. avgust 2017 ob 18:51

Peking - MMC RTV SLO

V kitajskem naravnem rezervatu je 23-letna samica velikega pande skotila dvojčka in s tem postavila rekord.

Haizi je namreč najstarejša samica, ki je dobila podmladek. Stara je 23 let, če bi njeno starost pretvorili v človeška leta, znaša to 80 let.

Li Dešeng, strokovnjak za pande, je dejal, da je predvidena najvišja starost, ko samice še lahko skotijo mladiče, 20 let. Haizi je torej pravi čudež, je dodal.

Samico, ki kljub svoji visoki starosti ni postala odporna za snubitve, so pred kratkim poslali v živalski dom za ostarele oziroma naravni rezervat na jugozahodu Kitajske Wolong National Nature Reserve. Štiri mesece po prihodu pa sta na svet na presenečenje vseh v rezervatu prišla dvojčka.

Po poročanju kitajskega centra za zaščito in raziskovanje pand je Haizi 30. julija skotila 175 gramov težko samičko in približno 123 gramov težkega samčka.