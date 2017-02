Sanacija Vogrščeka bi lahko stekla jeseni, a ministrica pri časovnici ni tako optimistična

Voda je onesnažena s fekalijami

28. februar 2017 ob 18:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrica za okolje Irena Majcen se je sestala s predstavniki Civilne iniciative za Vogršček, ki opozarja na težave uporabnikov namakalnega sistema v spodnjem delu Vipavske doline.

Ministrstvo bo po besedah Majcnove julija predstavilo potrebno dokumentacijo za izgradnjo pregrade na tamkajšnjem zadrževalniku vode, dela pa bi lahko stekla jeseni.

Nedavno ustanovljena Civilna iniciativa za Vogršček je po besedah njenega predsednika Srečka Kofola nastala, ker nihče od tistih, ki so odgovorni za zagotavljanje čiste vode za uporabnike namakalnega sistema, do zdaj ni naredil nič. Avgusta lani jim je inšpekcija zaradi onesnaženosti vode celo prepovedala njeno uporabo. V želji, da bi našli rešitev, so se predstavniki iniciative danes v Ljubljani srečali z ministrico za okolje in prostor.

Časovnica bo odvisna od pritožb izvajalcev

Kot je v izjavi za medije pojasnila Majcnova, je sama dejavnost, torej namakanje in akumulacija Vogrščka, v pristojnosti strokovnih služb ministrstva za okolje in ministrstva za kmetijstvo. Dejala je, da samo ministrstvo za okolje ne more dati zagotovila, da bo voda neoporečna, so pa na ministrstvu, kot je dejala, že leta 2015 objavili razpis za projekt sanacije zadrževalnika Vogršček.

"Glede na to, da je bila v samem postopku pritožba, smo razpis lani ponovili. Idejne študije za izgradnjo pregrade so že narejene in ko smo se danes pogovarjali o tej temi, smo zagotovili, da bo projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenje predstavljena v letošnjem juliju," je dejala ministrica.

"Ko smo se na sestanku pogovarjali, je bilo optimistično rečeno, da lahko dela stečejo že letošnjo jesen, sama pa glede na izkušnje, ki jih imamo pri javnih razpisih, opozarjam, da je seveda odvisno, ali bo to realno dosegljivo. Če namreč izvajalci s pritožbami posegajo na komisijo, se ne da natančno napovedati, kdaj bo investicija izvedena," je dodala.

Po besedah Majcnove so se sicer dogovorili, da bi z deli začeli jeseni, ko ni sezona namakanja, torej konec letošnjega ali prihodnjega leta, odvisno od izvedbe javnega naročila, je ponovila. Denar bo zagotovljen, finančna konstrukcija pa še ni znana.

Čakajo na pravnomočnost odločitve

Predsednik civilne iniciative Kofol je dodal, da mu je direktorica Sklada kmetijskih zemljišč RS Irena Šinko danes pojasnila, da je bil izvajalec vzdrževanja in upravljanja zajetja Vogršček za letošnjo sezono že izbran, to bo ponovno Kmetijstvo Vipava. Zdaj čakajo, da se izteče pritožbeni rok, nato pa pričakujejo, da bo voda okoli 10. marca stekla v sistem.

Kot je dodal, podobnih težav, da bi vodo prejeli z zamudo kot v preteklih nekaj sezonah, ne pričakujejo, prav tako ne prihodnje leto, saj je bil izvajalec tokrat izbran za dve leti, v preteklih sezonah pa je po njegovih besedah verjetno prav nekoliko pozno objavljen razpis pripomogel k zamudi.

"Kar se tiče same kvalitete vode, pa upamo, da ne bo ponovno prišlo do pripovedi. Pristojne smo seznanili z našimi zahtevami, mi vodo plačujemo in pričakujemo, da nam dostavijo vodo, ki bo ustrezala standardom za namakanje kmetijskih kultur," je dejal. V primeru, da bi prišlo do ponovne prepovedi, pa so letos v nasprotju z lanskim letom pripravljeni uveljavljali odškodnino.

Šinkova je danes pojasnila, da so prijave za sanacijo zadrževalnika zbirali do 21. februarja, sedaj pa čakajo, da se 6. marca izteče rok za pritožbe. Ko bo odločitev pravnomočna, bodo lahko sklenili pogodbo z najbolj ugodnim ponudnikom. Prejeli so sicer dve ponudbi.

T. H.