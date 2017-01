Še dva potrjena primera ptičje gripe pri labodih

17. januar 2017 ob 18:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nacionalni veterinarski inštitut poroča o novih primerih ptičje gripe pri dveh labodih grbcih. Enega od labodov so našli mrtvega na Pragerskem, drugega pa ob Ptujskem jezeru v občini Markovci.

Na upravi za varno hrano, veterino in varstvo rastlin so zapisali, da so poleg tega v vzorcih race mlakarice, ki je poginila v občini Šentjur, ugotovili prisotnost virusa influence tipa A, vendar pa ni šlo za podtip H5 ali H7.

Perutninarje so znova pozvali, da upoštevajo sklepe državnega središča za nadzor bolezni ter zadržujejo, krmijo in napajajo perutnino v zaprtih prostorih oz. tako, da ne pride do stika s prostoživečimi pticami.

Ukrepi za nekatera območja

Veterinarji uprave za varno hrano ob pojavu aviarne influence podtipa H5N8 v Sloveniji izdajajo odločbe o ukrepih, sprejetih v državnem središču za nadzor bolezni, in sicer za imetnike perutnine v posamezni upravni enoti z javnim naznanilom. Gre za upravne enote na območjih območnih uradov uprave Murska Sobota, Maribor, Ptuj, Celje in Novo mesto.

Virus ptičje gripe H5N8 je zelo nevaren za perutnino in nekoliko manj za prostoživeče ptice, zato je treba na omenjenih območjih perutnino in ptice zadrževati v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi. Tako naj bi se zmanjšala možnost prenosa tega virusa s prostoživečih ptic na perutnino v reji, posledično pa tudi gospodarska škoda.

Ta sev gripe se ne prenaša na ljudi

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da se ljudje z virusom aviarne influence H5N8 ne moremo okužiti in zanjo zboleti, saj na površini naših telesnih celic nimamo receptorjev, ki bi omogočili vstop virusa vanje in s tem okužbo. Ne glede na to pa je treba upoštevati previdnostne ukrepe.

Poginulih ptic, ki jih najdemo v naravi, se ne dotikamo z nezaščitenimi rokami. Če smo se jih že dotaknili brez zaščite, si roke skrbno umijemo z milom in vodo. Dokler si rok ne umijemo, se ne dotikamo obraza, predvsem očesnih veznic, nosne in ustne sluznice, poudarjajo na inštitutu.

