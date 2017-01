Še naprej velika onesnaženost zraka, priporočeno zadrževanje v zaprtih prostorih

Na Primorskem onesnaženost zmerna

1. januar 2017 ob 12:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Veliko onesnaženost zraka s trdimi delci PM10 Arso napoveduje v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti, Novem mestu, Zagorju in Trbovljah. Na Primorskem bo nizka, drugje zmerna.

Ko se onesnaženost poveča, je priporočljivo, da omejimo izpostavljenost zunanjemu zraku. To ne pomeni, da smo zaprti v prostorih, ampak da trajanje bivanja na prostem in stopnjo fizične dejavnosti zlasti na prostem omejimo. Pri zmerni stopnji onesnaženosti, ki jo označujejo z rumeno, svetujejo le hojo, pri oranžni, ki označuje visoko stopnjo onesnaženosti, naj bo gibanje na prostem omejeno le na nujno, pri rdeči pa dodatno svetujejo zmanjšanje fizične dejavnosti tudi v notranjih prostorih.

V primeru pričakovane visoke onesnaženosti zraka na Arsu priporočajo, da ljudje ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja, da zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva, da uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil in naj ne kurijo na prostem.

