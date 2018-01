Sena v Parizu prestopila bregove. Poplave tudi drugod po Franciji.

Oranžni alarm zaradi poplav tako rekoč po vsej državi

24. januar 2018 ob 17:25,

zadnji poseg: 24. januar 2018 ob 18:01

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Reka Sena je v Parizu na več mestih prestopila bregove, mestne oblasti so morale ustaviti več prometnih povezav, policija prebivalce svari, naj se ne zadržujejo v bližini reke.

V Franciji že nekaj dni obilno dežuje. Zaradi nevarnosti poplav so v stanju pripravljenosti v 23 departmajih, vse od Alp na vzhodu pa do Normandije na zahodu države, poroča Guardian.

Sena, ki teče skozi središče Pariza, je že v ponedeljek ponekod prestopila bregove in se spremenila v močno blatno deročo reko, ki je potopila parke in steze na svoji obali. Do petka naj bi gladina reke narasla na 6,10 metra, kar je veliko več od kot običajno, ko dosega od okoli metra do dveh metrov. Nazadnje je to raven Sena dosegla leta 2016, kar je bila najvišja gladina Sene od leta 1982.

Zaradi varnosti potnikov in infrastrukture so zaprli del zelo prometne primestne povezave z vlaki v središču prestolnice, saj tam proga poteka pod reko. Sedem postaj, tudi tistih, ki se ustavijo pri turističnih znamenitostih, kot sta katedrala Notre-Dame in Musée d'Orsay, bo zaprtih do petka.

Prav tako so zaprli poplavljene pristane ter nekatere ceste in predore ob reki. Oblasti so prebivalcem na ladjicah svetovale, naj se v času poplav preselijo. Tako v Louvru kot v Musée d’Orsay se pripravljajo na preselitev umetniških del v skladišča. Zaradi poplav so v Louvru omejili vstop, oddelek za islamsko umetnost bo do nedeljo deloma zaprt.

Županja mesta Anne Hidalgo je sklicala krizni sestanek s predstavniki policije, uradniki pa medtem ocenjujejo, da je položaj resen, ne pa tudi katastrofalen.

Poplave tudi drugod po državi

Francoski proizvajalec avtomobilov PSA je moral medtem ustaviti dela v tovarni v kraju Sochaux, potem ko je bil eden od njihovih podizvajalcev prizadet v poplavah. V Strasbourgu so regionalne oblasti sporočile, da bodo odprle posebno območje, da bi preprečile poplavljanje Rena po več dneh sneženja in močnega dežja.

V mestu Ornans na vzhodu države, kjer živi okoli 4.000 ljudi, so poplavljene ulice v središču mesta in pritličje mestne hiše. Kraj Erstein blizu nemške meje so v ponedeljek evakuirali. Srednjeveško švicarsko mesto St. Ursanne se je spremenilo v jezero. Francoska agencija za poplave Vigicrues je ljudi po državi opozorila na nevarnost prekinitve dobave elektrike.

V Chamonixu zaprli smučarske proge

Zaradi močnega sneženja so zaprli šole v departmaju Isere v francoskih Alpah. Tudi priljubljeno smučarsko letovišče Chamonix je moralo zapreti smučarske proge, zaradi strahu pred snežnimi plazovi so evakuirali ljudi iz okoli 100 počitniških hišic. Po besedah župana Erica Fournierja je v 45 dneh padlo toliko snega, kot ga običajno v petih mesecih, ter da tolikšna količina snega pade le na vsakih 15 let.

J. R.