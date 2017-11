Si lahko ovca zapomni človeški obraz?

Eksperiment Univerze v Cambridgeu

9. november 2017 ob 21:26

London - MMC RTV SLO, Reuters

Britanski znanstveniki so v okviru raziskav možganskih motenj skupino ovc testirali v prepoznavanju človeških obrazov. Ovce so si pri tem morale zapomniti obraze različnih zvezdnikov.

Na Univerzi v Cambridgeu so znanstveniki izpeljali zanimiv eksperiment, pri katerem so ovcam na dveh ločenih zaslonih kazali fotografije človeških obrazov – na enem je bil naključni obraz, na drugem pa obraz enega od svetovno znanih ljudi.

Ovce so vsakič, ko so se približale zaslonu z znanim obrazom, nagradili s hrano. Ko so izbrale drugo fotografijo, se je oglasil alarm, ovce pa so ostale brez nagrade. Sčasoma so ovce, v želji po nagradi, znan obraz izbirale v osmih od desetih poskusov.

"Dokazali smo, da so ovce sposobne prepoznavanja različnih obrazov in da jih dojemajo na podoben način kot opice ali ljudje," je povedala profesorica Jenny Morton, ki je vodila raziskavo.

Med zvezdniki, ki so se pojavljali na zaslonih, so bili Emma Watson, Jake Gyllenhaal, BBC-jeva novinarka Fiona Bruce in nekdanji ameriški predsednik Barack Obama.

Preučevanje možganskih motenj

Ko so si ovce zapomnile obraze s fotografskih portretov, so jim znanstveniki pokazali še fotografije istih ljudi, ki pa so njihove obraze prikazovale iz različnih kotov. Ovce so bile pri prepoznavanju obrazov ob spremenjenih kotih 15 odstotkov manj uspešne, kar je po navedbah znanstvenikov primerljivo z rezultati, ki ga pri podobnih testih dosegajo ljudje.

Eksperiment je del obsežnejših raziskav, saj želijo znanstveniki ovčje možgane uporabiti pri preučevanju nevrodegenerativnih bolezni, ki vplivajo na kognitivne sposobnosti.

