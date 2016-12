"Slovenija je otok sredi poplave ptičje gripe"

Prepoved zbiranja in razstavljanja ptic

22. december 2016 ob 08:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bolezen ptičje gripe je bila odkrita že v skoraj vseh sosednjih državah na območju. Veterinarji in pristojne službe pa zagotavljajo, da so pripravljeni na pojav ptičje gripe podtipa H5N8 tudi v Sloveniji.

"Na področju zdravja živali se v zadnjih dveh letih veliko dogaja. Ob številnih drugih boleznih, ki so v naši okolici, je v praktično vseh državah okoli nas ptičja gripa, zato jo kmalu pričakujemo tudi v Sloveniji," je pojasnil generalni direktor uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Janez Posedi.

Slovenija je po njegovih besedah "otok sredi poplave aviarne influence". Pristojni so zato sklenili, da do preklica prepovejo zbiranje in razstavljanje ptic, pripravili pa so tudi priporočila rejcem. Gre namreč za visoko patogene seve, ki povzročajo veliko škodo, saj v primeru odkrite bolezni skoraj ni druge možnosti kot uničenje celotne jate.

Prvi primer ptičje gripe v Sloveniji je bil leta 2006. Šlo za podtip H5N1, tokrat pa ne gre za isti podtip, je pojasnila vodja sektorja za zdravje in blaginjo živali Breda Hrovatin. Tudi ona je dejala, da je Slovenija še ena redkih držav brez ptičje gripe.

Največ izbruhov na Madžarskem

Omenjeni podtip ptičje gripe so v ponedeljek odkrili tudi v Angliji, zato so se na upravi za varno hrano odločili, da rejce podrobneje obveščajo o bolezni. Svetujejo jim, naj perutnino zadržujejo v zaprtih prostorih, če je to mogoče, pa tudi, da se krma in voda nastavljata v zaprtih prostorih, da se čim bolj zmanjša stik z divjimi pticami. "Želimo preprečiti, da bi se ptice zadrževale v skupinah," je opozorila Hrovatinova.

Za prepoved zadrževanja ptic na prostem se niso odločili, o nadaljnjih ukrepih pa se bodo odločali, ko bo bolezen tudi v Sloveniji.

Predsednica Veterinarskega sveta Olga Zorman Rojs je pojasnila, da je bilo doslej največ izbruhov opaženih pri divjih pticah, po njenem mnenju pa je skrb vzbujajoče tudi veliko primerov pri rejcih perutnine. "Največ teh izbruhov je bilo na Madžarskem, kjer so tudi ugotovili, da je prišlo tudi do sekundarnih izbruhov," je dejala.

Tokratna ptičja gripa ni nevarna za ljudi

Virus podtipa H5N8 sicer po doslej znanih podatkih ne more okužiti ljudi, zaradi tega po njenem mnenju zdaj ni take panike, kot je bila leta 2005 in 2006, saj je šlo takrat za podtip H5N1, ki se je lahko prenesel na ljudi. Zagotovila je, da so na morebitni pojav gripe pripravljeno tako veterinarji kot tudi rejci perutnine.

G. C.