Slovenijo bo konec tedna zajel polarni mraz

Večjih količin snega ni na vidiku

2. januar 2017 ob 14:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po napovedih vremenoslovcev se temperature v petek in soboto najverjetneje ne bodo povzpele nad ničlo. Večje količine snega pa za zdaj niso napovedane.

Nad Slovenijo s severa prihaja oslabljena fronta. Nekaj malega dežja bo sprva padlo na jugozahodu države, ponoči pa tudi v jugovzhodni Sloveniji. Vmes lahko pade tudi kakšna snežinka, vendar količina padavin ne bo velika, je povedala dežurna meteorologinja na agenciji za okolje Veronika Hladnik.

V torek še ne bo zelo hladno. Zaradi oblačnosti bodo jutranje temperature nekoliko višje od današnjih, le nekaj stopinj pod ničlo. Sprva bo v torek zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bodo predvsem v južni Sloveniji rahle padavine, tudi po nižinah bo večinoma rahlo snežilo. Čez dan se bo postopno razjasnilo.

V sredo bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno, v četrtek pa bo delno jasno. V petek in soboto bo s severa Slovenijo zajel polarni mraz z jutranjimi temperaturami okoli minus deset stopinj Celzija. Verjetno bodo v petek in soboto tudi čez dan temperature ostale pod nič stopinj Celzija, je povedala Hladnikova.

Po napovedih vremenoslovcev bodo temperature od nedelje postopno nekoliko višje. Večjih količin snega ni na vidiku.

G. C.