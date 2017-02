Slovenski les gre za med: povpraševanje močno preseglo ponudbo

Zagotavljajo, da so večino lesa prodali domačim kupcem

21. februar 2017 ob 12:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Razpoložljiva količina lesa, ki ga lahko prodajo Slovenski državni gozdovi, ne zadostuje za vse potrebe lesne panoge, opozarjajo v družbi, pri tem pa poudarjajo, da so v tujino prodali le manjvreden les.

Povpraševanje po gozdnih lesnih sortimentih iz državnih gozdov za devetkrat presega količine, ki jih ima družba Slovenski državni gozdovi na razpolago za prodajo letos, so v nedavno ustanovljeni družbi za upravljanje z državnimi gozdovi opozorili v sporočilu za javnost in opomnili, da ima država v lasti le petino vseh gozdov v državi.

Ob tem so dodali, da je bilo največ ponudb za gozdne lesne sortimente (skupaj je zavod za gozdove za letošnji posek predvidel 703.167 kubičnih metrov lesa) je bilo iz Slovenije, sledijo Avstrija in zgolj simbolično Madžarska, Italija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina.

Oblikovali cenik, ki pa se med letom lahko spremeni

Iz prispelih ponudb so na podlagi ponudbenih cen za posamezne sortimente izvedli tako imenovano cenovno analizo trga, kar jim je bilo v pomoč tudi pri pripravi cenika za prodajo gozdno lesnih sortimentov na kamionski cesti za leto 2017, so še navedli v družbi.

Cenik, ki ga je družba sprejela in tudi javno objavila na svoji spletni strani, določa najnižje prodajne cene za prodajo lesa na kamionski cesti v letošnjem letu. Predstavlja izhodišče za dogovarjanje končne cene med družbo in kupcem, pri čemer se prilagaja razmeram na trgu in se med letom lahko tudi ustrezno spremeni.

Najpomembnejše merilo za prodajo: cena

Pri razdelitvi lesnih količin so ob pripravili razdelilnik, s kriteriji pa seznanili tudi ponudnike. Ključno vlogo pri razdelitvi je imela ponujena cena. "Za gospodarsko družbo je namreč povsem normalno in pričakovano, da ima ponudbena cena, seveda ob primerni boniteti ponudnika, največjo težo. Kot vsaka gospodarska družba moramo namreč stremeti k učinkoviti prodaji, kar pomeni tudi k doseganju čim višjih cen in realizacijo ciljev iz poslovnega načrta. Skladno s cilji zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi, po katerem mora družba prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdnih lesnih verig, pa smo upoštevali tudi kriterij nadaljnje lesne predelave potencialnega kupca," so še izpostavili v sporočilu.

Zaradi zahtevnosti razporeditve omejenih količin in velikih pričakovanj ponudnikov so izvedli dva kroga zbiranja ponudb, v katerih so ponudniki lahko navedli in tudi spreminjali pričakovane količine in cene. Od skupne razpoložljive količine so 596.690 kubičnih metrov lesa ponudili 146 kupcem, katerim so najavljene količine zniževali praviloma v sorazmerju z razpoložljivimi količinami. Ob delitvi pa so upoštevali tudi izkušnje, ki so jih pridobili v sodelovanju s kupci v lanskem letu.

Tujim kupcem namenili le manj vreden les. Kaj pa preprodajalci?

Vso razpoložljivo količino hlodovine - razen najkakovostnejših listavcev -, ki je primerna za razrez, so zagotovili domačim kupcem, skupaj okoli 310.000 kubičnih metrov. Prav tako tudi okoli 200.000 kubičnih metrov lesa nižje kakovosti. "Tujim kupcem smo namenili le manj vreden les v količini okoli 90.000 kubičnih metrov, za katerega v Sloveniji - vsaj v tem trenutku - ni zadostnih kapacitet za predelavo," še dodajajo v družbi.

V časniku Dnevniku so sicer pred časom pisali, da so slovenski žagarji, ker ne morejo konkurirati avstrijskim, ponudili razmeroma nizke cene in da so tako pri izbiri kupcev v ospredje prišli prekupčevalci, ki les prodajajo v Avstrijo.

T. K. B.