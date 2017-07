Slovensko Bistrico zajelo neurje s točo, meteorna voda zalivala objekte

Na agenciji za okolje so izdali opozorilo zaradi visokih temperatur in mogočih neviht. Foto: MMC RTV SLO

Najbolj vroča bo nedelja

7. julij 2017 ob 12:02,

zadnji poseg: 7. julij 2017 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Naše kraje je znova zajel vročinski val, zato je bila predvsem po nižinah v notranjosti Slovenije popoldne velika toplotna obremenitev. Na območju Nove Gorice je bila ob 15. uri presežena opozorilna vrednost ozona, na Gorenjskem in Štajerskem pa so težave povzročale nevihte.

Nevihtno vreme je popoldne od severa prešlo Slovenijo in povzročilo največ nevšečnosti v občini Slovenska Bistrica, pa tudi drugod na Štajerskem in Gorenjskem. Ponekod je padala toča, meteorna voda je poplavljala objekte, močni sunki vetra pa so polomili nekaj dreves, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Največ posledic je nevihtno vreme pustilo v občini Slovenska Bistrica. Občino je neurje s točo zajelo okoli 17.30 in med drugim poškodovalo streho gospodarskega poslopja. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Tinje in Šmartno na Pohorju so s folijo prekrili dve zaradi toče poškodovani strehi. Meteorna voda je poplavljala objekte. Vdrla je tudi v vinsko klet.

Veliko dela s prečrpavanjem meteorne vode so imeli tudi v občinah Grad in Hoče - Slivnica, kjer je v zalitem podvozu obstalo osebno vozilo. O podrtih drevesih zaradi močnih sunkov vetra poročajo iz občin Ljutomer in Rače - Fram. V lendavski občini je veter porušil drog telekomunikacijske povezave.

Ponoči se bo po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) razjasnilo.

Presežena vrednost ozona v Novi Gorici

Na merilnem mestu v Novi Gorici pa je ob 15. uri koncentracija ozona presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter. Povišane koncentracije so bile še pozno popoldne, zvečer pa bo koncentracija ozona po pričakovanjih Arsa predvidoma padla.

Koncentracije ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala, zato je za ljudi s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka priporočeno, da so v tem času v zaprtih prostorih. V času trajanja previsoke koncentracije pa se tudi zdravim ljudem odsvetuje napor.

Nevihte tudi v soboto

V soboto bo kakšna popoldanska nevihta verjetnejša, predvsem v hribovitem svetu. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj.

V nedeljo bo sončno, spet se bo povečala verjetnost popoldanskih in večernih neviht. V ponedeljek bo precej jasno, nevihte bodo malo verjetne.

Na Agenciji RS za okolje (Arso) so sicer pojasnili, da bo vročina vztrajala do torka, nato se bo v sredo s padavinami ohladilo na okoli 25 stopinj Celzija.