Slovo orangutana, ki je pospravljal sobo in poznal pot do restavracije

Zadnja leta je živel v živalskem vrtu

8. avgust 2017 ob 08:28

Atlanta - MMC RTV SLO

V živalskem vrtu v Atlanti je umrl orangutan Chantek, ena prvih opic, ki se je naučila znakovnega jezika. Chantek je znal tudi pospraviti sobo, izdelovati in uporabljati orodje ter si zapomniti pot do restavracije.

Chantek je namreč devet let živel z antropologinjo Lyn Miles v Tennesseeju, zadnja leta pa je preživel v živalskem vrtu v Atlanti, kjer so ga zdravili zaradi težav s srcem. Umrl je v starosti 39 let, piše BBC.

Iz živalskega vrta so sporočili, da so Chantka imeli vsi radi, zato ga bodo neskončno pogrešali. Dodali so, da je bil ob smrti eden najstarejših samcev orangutanov, ki so živeli v severnoameriških živalskih vrtovih. Orangutani v povprečju živijo 35 let.

O Chantku so leta 2014 posneli tudi dokumentarni film The Ape Who Went to College, v katerem so prikazali, kaj vse zna. Ko je živel pri Milesovi, je sam pospravljal svojo sobo, kamere pa so ga tudi posnele, ko je med vožnjo v avtomobilu kazal pot od doma do restavracije s hitro prehrano. Bil je tudi ena redkih opic, ki se je znala sporazumevati z ameriškim znakovnim jezikom.

Oskrbniki v Atlanti so še dejali, da je na ta način rad komuniciral z njimi, do ljudi, ki jih ni poznal, pa je bil precej zadržan, zato se je z njimi sporazumeval na načine, ki so bolj značilni za orangutane, na primer s kretnjami rok ali uporabo samoglasniških zvokov.

A. P. J.