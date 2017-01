Sneg ovira promet na Balkanu, v ledeni Donavi ujeti dve ladji

Zimske vremenske razmere ovirajo promet na cestah na Hrvaškem, Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Na Hrvaškem so za ves promet zaprti nekateri odcepi avtocest med celino in obalo, ledene ploskve na Donavi v Srbiji pa ogrožajo mostove.

Najbolj kritično stanje je v Beogradu, kjer sta v ledu ob mostu ujeti dve veliki ladji. Če ledu ne bodo odstranili pravočasno, lahko ob tajanju snega in ledu pride do poplav. Na delu so že srbski ledolomilec in dva vlačilca, na pomoč jim bosta priskočila še dva madžarska ledolomilca. Led je že poškodoval pomole, pristanišča in oboke mostov.

Zaradi močnega vetra, ki kopiči sneg na cestah, so za ves promet zaprti odcepi Sveti Rok - Posedarje na avtocesti med Zagrebom in Splitom kot tudi Kikovica—Delnice na avtocesti Reka— Zagreb. Zaprte so tudi nekatere državne ceste kot tudi mosta na otoka Pag in Krk, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak).

Ob hrvaški obali piha močna burja, ki občasno doseže hitrost tudi 145 kilometrov na uro. Rdeče opozorilo velja za hrvaško primorje in severno Dalmacijo. V Gorskem kotarju je ponekod tudi več kot 40 centimetrov snega, bela odeja je prekrila tudi višje dele dalmatinskega otoka Vis, na katerem so zadnjič imeli sneg leta 2011. Več centimetrov snega so namerili tudi na otoku Korčula. Kot so dodali, so zaradi slabih vremenskih razmer v Črni gori za tovorna vozila zaprli tudi mejni prehod med Bilećo in Nikšićem.

Težave tudi v BiH in Srbiji

Sneg in veter sta zaprla tudi nekatere regionalne in lokalne ceste v Bosni in Hercegovini. Sneg, ki je začel padati ponoči, je povzročil velike probleme. Na nekaterih cestah v notranjosti države so ustavili ves promet, v zahodnem delu države pa so nekatere ceste odprte samo za osebna vozila. Promet je posebej oviran v gorskih področjih države.

Beograjska agencija Tanjug je sporočila, da v Srbiji ni večjih težav v prometu, z izjemo državne ceste na Fruški gori, ki je zaradi snega zaprta za tovorni promet. Sneži tudi v Makedoniji. Voznike so opozorili, naj se ne odpravljajo na pot brez ustrezne zimske opreme.

Podobno kot drugod po območju in številnih delih v Evropi je snežna odeja prekrila tudi Romunijo, od koder so fotografije iz galerije.

