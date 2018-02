Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Vožnja v zimskih razmerah je še posebej zahtevna, zato je treba voziti počasneje in z večjo varnostno razdaljo, opozarja Dars. Foto: BoBo Dodaj v

Sneg povzroča težave v prometu

Na pot se odpravite pravočasno in vozite previdno

7. februar 2018 ob 06:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sneženje se je ponoči po napovedih okrepilo, sneg na cestišču pa že povzroča preglavice v prometu, med drugim zamujajo avtobusi ljubljanskega mestnega potniškega prometa, poročajo pa tudi o več prometnih nesrečah. Na avtocesti izločajo tovorna vozila.

Na Darsu največ težav pričakujejo v jutranji prometni konici, zato voznike pozivajo, naj vožnjo prilagodijo razmeram in se na pot odpravijo prej kot običajno, posebej tisti, ki potujejo z Obale proti Ljubljani.

Poleg snega preglavice povzroča tudi burja, zato je na hitri cesti Razdrto–Nanos–Nova Gorica in regionalni cesti Podnanos–Manče–Vipava prepovedan promet za počitniške prikolice, vsa vozila s ponjavami in hladilnike. Dokler se razmere ne uredijo, bodo iz prometa izločali tovornjake, in sicer na primorski avtocesti, pred počivališčem Ravne proti Ljubljani, pred Vrhniko proti Kopru, na hitri cesti Nova Gorica–Razdrto, pred cestninsko postajo Bazara proti Razdrtemu, na avtocesti Fernetiči–Gabrk pred počivališčem Povirje proti Gabrku in na avtocesti Maribor–Podlehnik pred priključkom Podlehnik proti Hrvaški.

Pristojni opozarjajo, da je sneg razmeroma suh, zato je vidljivost slaba, burja pa lahko gradi zamete in slabša vidljivost predvsem na odseku primorske avtoceste med Senožečami in Postojno. Dodajajo, da se vozne razmere hitro poslabšajo in da bo promet upočasnjen. Vožnja v zimskih razmerah je še posebej zahtevna, zato je treba voziti počasneje in z večjo varnostno razdaljo, so še pojasnili na Darsu in voznikom svetovali, naj pred odhodom na pot preverijo stanje na cestah ter se od doma odpravijo pravočasno.

Čez dan oblačno s padavinami

Po podatkih Agencije RS za okolje bodo najnižje jutranje temperature od -5 do 0 stopinj Celzija, na Primorskem do okoli 4 stopinje. Sneženje bo proti poldnevu oslabelo in ponekod tudi ponehalo. Zlasti v južni in vzhodni ter deloma v osrednji Sloveniji bo rahlo snežilo tudi zvečer in ponoči.

A. K. K.