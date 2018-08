Sneg zaprl cesto na Mangart in pobelil Kredarico

Padavine bodo čez dan slabele

26. avgust 2018 ob 10:49,

zadnji poseg: 26. avgust 2018 ob 11:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kredarico je že pobelil sneg, na Vršiču se mešata dež in sneg. Cesta na Mangart je po podatkih prometnoinformacijskega centra (PIC) zaprta zaradi zasneženega cestišča. Burja pa na Primorskem dosega hitrosti do okoli 100 km/h.

Nedelja bo oblačna in deževna. Čez dan bodo padavine slabele in popoldne postopno ponehale. Ponoči se bo razjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala megla.

V ponedeljek bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo oslabela. V torek in sredo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Jutra bodo sveža, čez dan pa bo spet topleje.

Nevihte povzročale nevšečnosti

Nevihte so ponoči povzročile nekaj nevšečnosti. Nekaj minut čez polnoč je v Pokleku nad Blanco pri Sevnici, zaradi udara strele, zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Strela je sinoči zanetila požar tudi na transformacijski postaji v Idriji.

V obeh požarih so posredovali gasilci. Okoli pol tretje zjutraj so posredovali tudi na Vrhniki, kjer so morali črpati vodo iz objekta, nekaj minut pred drugo uro pa sta se v Dravogradu v večji nanos kamenja na cesti zaleteli osebni vozili, nastala pa je le gmotna škoda, je poročal Radio Slovenija. Promet so ponekod po Sloveniji ovirala podrta drevesa.

Dobro jutro. Po državi dežuje, Kredarico je pobelil sneg, tudi na Vršiču se mešata dež in sneg. Burja na Primorskem dosega hitrost do okoli 100 km/h. Do večera bodo padavine večinoma povsod ponehale. pic.twitter.com/NX9RYeNVaT — ARSO vreme (@meteoSI) August 26, 2018

G. C.