Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Čeprav je močno sneženje ponehalo, so ceste ponekod poledenele in zasnežene, zato je potrebna previdnost. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sneženje ponehalo, ponekod na cestah še sneg. Nevarnost poledice.

Sobota naj bi minila brez padavin

14. januar 2017 ob 06:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Močno sneženje je do jutra ponehalo po večini države, le ponekod na jugu države je še nekaj oslabljenih padavin. Na agenciji za okolje opozarjajo na verjetnost razlivanja meteornih voda.

Do razlivanja lahko pride zaradi zamrznjenih tal, spremenjenih odtočnih razmer in padavin, in sicer predvsem v zahodnem in južnem delu države, opozarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Sobota bo večinoma minila brez padavin

Po napovedih vremenoslovcev bo sobota minila brez padavin, sprva bo pretežno oblačno, popoldne pa se obeta več sonca. Ponekod bo zapihal zahodni veter. Temperature se bodo gibale med -1 in 3 stopinjami Celzija, ob morju pa bodo narasle do 7 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo po napovedih padavin ne bo. Dan bo delno jasen z občasno povečano oblačnostjo in jutranjo meglo. Na Primorskem bo pihala burja, piše na spletni strani Arsa.

Sneg je povzročil kar nekaj preglavic na cestah po državi, zaradi nizkih temperatur pa so lahko ceste predvsem na Primorskem poledenele.

Ceste so poledenele, na voziščih ponekod sneg

V petek se je zaradi sneženja in zimskih voznih razmer zgodilo več prometnih nesreč in zdrsov. V prestolnici je veliko voznikov imelo težave pri speljevanju, pomagali so jim mimoidoči pešci, avtobuse mestnega potniškega prometa pa so pomagali potiskati kar potniki, poroča STA.

V prometnoinformacijskem centru opozarjajo na meglo v pasovih, ki lahko predvsem na Primorskem, v Prekmurju in Podravju zmanjšuje vidljivost. Ceste so ponekod poledenele, na voziščih pa je lahko tudi še sneg, zato opozarjajo na previdno vožnjo.

A. K. K.