Strupen mraz: na Blokah -27, v mrazišču Mrzla Komna kar -38

Četrtkovo jutro bo še hladnejše

28. februar 2018 ob 07:27,

zadnji poseg: 28. februar 2018 ob 14:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija se je zbudila v najhladnejše jutro te zime: v Novi vasi na Blokah so izmerili -27 stopinj, na Jezerskem -25, v Babnem Polju -24, v Logatcu je termometer pokazal -22, v Celju pa -20, mrzlo pa je bilo tudi v Novi Gorici (-9 stopinj) in Kopru (-5).

Najnižjo temperaturo to jutro je izmerila ekipa raziskovalcev mrazišč, ki so združeni v Slovenskem meteorološkem forumu, in sicer v mrazišču Mrzla Komna, kjer so morali najprej odkopati merilne naprave izpod štirimetrske snežne odeje, nato pa začeti meriti temperaturo. Ob sončnem vzhodu je bila pričakovano najnižja, in sicer -38 stopinj Celzija. To je sicer še daleč od absolutnega rekorda iz januarja 2009, ko so namerili -49 stopinj.

Mrzlo bo še jutri

Na Agenciji za okolje že nekaj dni opozarjajo, da bo do vključno četrtka zelo mrzlo predvsem zjutraj, a tudi čez dan ne bo veliko bolje, saj bo temperatura v notranjosti države vztrajala pod lediščem (med -8 in -4 °C), na Goriškem in ob morju pa se bo ogrelo do okoli 2 °C.

Najbolj mrzlo bo v četrtek zjutraj, ko bodo najnižje jutranje temperature med -20 in -14, na Primorskem med -8 in -3, najvišje dnevne od -8 do -4, po nižinah Primorske okoli 0 °C, napovedujejo vremenoslovci. "Na jugu bo mogoče malo manj mrzlo, saj se bo tam že začela nabirati oblačnost, na severu pa lahko pričakujejo še malo nižje temperature kot danes," je za Radio SLovenija dejala Katja Kozjek z agencije za okolje. V četrtek čez dan se bo nato od juga pooblačilo, zahod in jug bo zajelo rahlo sneženje. Snežilo bo tudi ob morju.

V noči na petek bo na Primorskem sneg prehajal v dež, ponekod bo možna poledica. V petek bo oblačno, na Primorskem bo občasno rahlo deževalo, drugje pa rahlo snežilo. V soboto bo oblačno, na zahodu se bodo še pojavljale manjše padavine.

Že v nedeljo precej topleje

Pa potem? V soboto vremenoslovci pričakujejo oblačno vreme, čez dan bodo Slovenijo predvidoma dosegle padavine. Po nižinah bo povečini rahlo snežilo. V nedeljo bodo padavine oslabele in ponehale. Več možnosti za razjasnitev bo v vzhodnih krajih. Od ponedeljka do četrtka bo večinoma oblačno z večjo verjetnostjo padavin. Po nižinah bo deževalo, saj bodo temperature precej višje kot ta teden, okoli 10 stopinj (nad ničlo).

Dolgoletni nizi uradnih meteoroloških meritev v Sloveniji kažejo, da podobno mrzlo vreme zadnje dni februarja ali prve dni marca, torej na prehodu iz meteorološke zime v meteorološko pomlad, nastopi nekajkrat na stoletje, še pravijo na Arsu. "Podobno mrzlo kot te dni je bilo nazadnje konec februarja in v začetku marca 2005. 1. marca 2005 so zjutraj v Babnem Polju namerili -30 stopinj," je še dejala Katja Kozjek z Arsa.

