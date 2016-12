Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tajfun Nock-Ten je Filipincem preprečil praznovanje božiča. Foto: Reuters Podrta drevesa, potrgani električni kabli in zalite ceste - posledice tajfuna. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tajfun Nock-Ten zahteval štiri žrtve, zdaj se bliža Manili

Sunki so dosegli tudi do 225 kilometrov na uro

26. december 2016 ob 11:25,

zadnji poseg: 26. december 2016 ob 11:30

Manila - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V pustošenju tajfuna Nock-Ten, ki je z obilnimi padavinami in močnim vetrom prizadel Filipine, so umrli štirje ljudje, 383.000 prebivalcev so evakuirali.

Tajfun, ki je ponekod v sunkih dosegal hitrosti tudi do 225 kilometrov na uro, se zdaj bliža gosto naseljeni Manili. Po nekaterih podatkih bi lahko v 24 urah zavetje potrebovalo do milijon ljudi.

"V največji nevarnosti so tisti, ki ne bodo prišli pravočasno v evakuacijske centre, saj velik odstotek ljudi še vedno živi v lesenih domovih," je dejal direktor filipinske podružnice humanitarne organizacije Save the Children Ned Olney.

Kot poroča BBC, so pripadniki civilne zaščite v prestolnici, ki naj bi jo tajfun dosegel pozno v ponedeljek, v stanju pripravljenosti. Glavni poveljnik manilske civilne zaščite je opozoril, da bi lahko prestolnico prizadeli močno do intenzivno deževje, poplave in močni vetrovi. Obalna straža je ukazala izpraznitev plaž južno od Manile. Po podatkih meteorologov se je moč tajfuna od prihodu na vzhodno obalo sicer zmanjšala, še vedno pa vetrovi pihajo z močjo do 140 kilometrov na uro.

V provinci Albay je umrla 57-letna ženska, na katero je padla betonska stena v njeni hiši, starejši par je utonil v reki, četrta žrtev pa je bil moški v provinci Quenzon, na katerega je med reševanjem družine padla palma, so sporočile lokalne oblasti.

Tajfun je od nedelje zvečer do danes do poldneva kopno na različnih krajih države dosegel sedemkrat. Prizadel je območje Bicola, jug otočja Luzon in otočje Eastern Visayas. Pri tem je uničil električno napeljavo in ruval drevesa.

Pristanišča so zaprta, poleti odpovedani

V regiji Bicol so oblasti preventivno evakuirale okoli 100.000 ljudi. V pristaniščih je obstalo več kot 12.000 ljudi ter številne tovorne in potniške ladje. Večje letalske družbe so danes odpovedale številne domače in mednarodne lete, še navaja DPA.

Filipine vsako leto doseže okoli 20 tajfunov. Oktobra je tajfun Haima zahteval štiri žrtve, eden najbolj uničujočih tajfunov v zadnjih letih pa je bil Haiyan leta 2013, ki je zahteval 6.000 žrtev, še 1.000 ljudi je bilo pogrešanih.

