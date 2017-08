Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Orkan se naglo približuje Teksasu. Foto: Reuters Izpraznjene police trgovin. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Teksas se pripravlja na "orkan desetletja"

Evakuacije ljudi zaradi orkana Harvey

25. avgust 2017 ob 21:46

Obali ameriške zvezne države Teksas se približuje orkan Harvey, zato so oblasti tamkajšnje prebivalce pozvale, naj zapustijo svoje domove. Harvey bi sicer lahko bil največji orkan po Katrini, ki je jugovzhod ZDA prizadela leta 2005.

Guverner Teksasa Greg Abbott je zaradi grožnje, ki jo predstavlja "zelo kompleksen in nevaren" Harvey, zvezno vlado pozval, naj orkan razglasi za naravno ujmo, da bi se s tem sprostila dodatna sredstva za pomoč. "Že sedaj lahko napovemo, da bo to velika naravna katastrofa," je dejal.

Kot so sporočili iz Bele hiše, predsednik Donald Trump o tem ukrepu razmišlja. Obenem so že napovedali njegov obisk v Teksasu v začetku prihodnjega tedna.

Trenutno je orkan približno 200 kilometrov jugovzhodno od mesta Corpus Christi na jugu Teksasa, obali pa se približuje s hitrostjo 17 kilometrov na uro. Tam so sicer nekatere največje ameriške rafinerije. Vetrovi trenutno pihajo s hitrostjo okoli 175 kilometrov na uro, označili pa so ga kot orkan druge stopnje na petstopenjski lestvici.

Na Nacionalnem inštitutu za orkane (NHC) pričakujejo, da se bo v prihodnjih urah okrepil v orkan tretje stopnje s sunki vetra do 210 kilometrov na uro. V orkan tretje stopnje naj bi prerasel, še preden naj bi v petek oziroma v soboto zjutraj po krajevnem času dosegel obalo. Če se bodo napovedi uresničile, bo postal največji po orkanu pete stopnje Katrina, ki je pred 12 leti prizadel jugovzhod ZDA.

Skrbi jih tudi zaradi poplav

Vodja NHC-ja Michael Brennan je dejal, da ga najbolj skrbijo moč vetra, dvig gladine morja in tudi ogromne količine padavin, ki jih bo prinesel orkan. Pričakovati je tudi obsežne poplave, ki bi lahko bile uničujoče. Za številna območja ob obali so oblasti odredile obvezno evakuacijo, tja pa so poslali tudi okoli 700 članov narodne garde, da bi po potrebi pomagala ljudem.

Guverner Teksasa je ljudi pozval, naj upoštevajo opozorila in ukaze za evakuacijo, preden bo orkan dosegel obalo. "Moja prioriteta v pripravah na orkan je varnost prebivalcev ob in v bližini obale Mehiškega zaliva," je izpostavil.

"Teksas je na robu velike katastrofe," pa je opozoril vodja zvezne službe za izredne razmere Brock Long. Dejal je, da ga najbolj skrbi, da ljudje niso upoštevali ukaza krajevnih oblasti za evakuacijo. "Čas se hitro izteka," je poudaril. Na orkan so pozorni tudi v sosednji zvezni državi Louisiani.

