Temperature zjutraj padle tudi na -20 stopinj Celzija

Zimsko vreme se bo nadaljevalo

15. februar 2018 ob 10:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zbudili smo se v eno najhladnejših juter te zime. Ponekod so namerili tudi -20 stopinj Celzija. Zimsko vreme se bo nadaljevalo, a tako nizkih temperatur ne bo več.

Zaradi kombinacije snežne odeje, jasne noči in srednje hladne zračne mase so bile ponekod po državi izjemno nizke temperature. Najhladneje je bilo v Babnem Polju in Novi vasi na Blokah, kjer so namerili 23 oziroma 22 stopinj pod ničlo. Podobne temperature so tam to zimo sicer zaznali že 10. decembra.

Tudi v drugi polovici meseca bo zimsko vreme, vendar tako nizkih temperatur to zimo ni več pričakovati, pravi Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje.



Pogled nazaj

Lansko zimo je bilo najhladneje v začetku januarja, ko so temperature padle pod -10 stopinj Celzija. Eno zadnjih hujših obdobij mraza je bilo v Sloveniji 20. decembra 2009, ko je bilo po nižinah zjutraj okoli minus 20 stopinj Celzija, na planotah Notranjske pa še hladneje.

Najnižjo temperaturo v Sloveniji so sicer doslej izmerili v Babnem Polju, in sicer -34,5 stopinje Celzija 15. in 16. februarja 1956 ter 13. januarja 1968. Gre za rekord v državni mreži meteoroloških postaj. V sredogorskih mraziščih Julijskih Alp pa so bile neuradno izmerjene še občutno nižje temperature: na Lepi Komni denimo -49 stopinj Celzija 9. januarja 2009.

Zelo močan jutranji temperaturni obrat v mraziščih; v Babnem Polju in Novi vasi na Blokah dva metra nad tlemi -23 oziroma -22 °C, 100 metrov više le še okoli -4 °C. — ARSO vreme (@meteoSI) February 15, 2018

A. S.