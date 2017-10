Težava: panda hodi vzvratno. Rešitev: romanca in parjenje.

Štiriletna samica je prišla v puberteto

24. oktober 2017 ob 08:14

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Meng Meng, štiriletna samica pande, ima nenavadno navado - ves čas hodi vzvratno. Njeni oskrbniki v berlinskem živalskem vrtu menijo, da vedo, kako težavo rešiti - s parjenjem.

Meng Meng od julija živi v znamenitem berlinskem živalskem vrtu, kamor so takrat pripeljali tudi sedemletnega samca Džjaa Činga. Črno-bela medveda so v nemško prestolnico pripeljali, ko je bila dokončana skoraj deset milijonov evrov vredna postavitev "kitajske vasi" znotraj živalskega vrta. A Kitajci so živali Nemcem le posodili.

Novo pridobitev sta takrat slovesno odprla kanclerka Angela Merkel in kitajski predsednik Ši Džinping.

A samica se v novem okolju ne počuti dobro, kljub temu, da sta z Džjao Čingom ena glavnih znamenitosti v živalskem vrtu, pred njunima prostoroma je vedno množica ljudi. Oskrbniki so tako v zadnjem času opazili, da Meng Meng ves čas hodi zadenjsko. Staknili so glave in se domislili mogočega vzroka in rešitve.

"Meng Meng je prišla v puberteto. Zadenjska hoja je njen način protesta proti vsem stvarem, ki ji niso všeč, pa naj bo to hrana ali oskrbniki," je dejal direktor berlinskega živalskega vrta Andreas Knieriem in dodal: "V njeno kletko bomo spustili samca in upali, da bo romanca odpravila njene frustracije življenja v ujetništvu, ki so po našem mnenju vzrok nenavadne hoje."

Velike pande v ujetništvu namreč vedno živijo narazen, razen med sezono parjenja, ki poteka od februarja do maja. "Februarja bo Meng Meng že dosegla spolno zrelost in takrat bo vso svojo energijo usmerila v zapeljevanje partnerja. Vzvratna hoja bo s tem izginila," je prepričan Knieriem.

A. P. J.