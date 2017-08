Toča klestila na Ilirskobistriškem in Idrijskem

Tudi ob obali bo veter v sunkih predvidoma dosegal hitrosti okrog 100 kilometrov na uro, opozarja Arso. Prav zato naj bodo turisti, ki so danes v kampih, še posebej previdni, saj lahko silovit veter podira drevesa in jih ogroža. Foto: EPA

Prišle nevihte, a tudi težko pričakovana ohladitev

6. avgust 2017 ob 07:52,

zadnji poseg: 6. avgust 2017 ob 21:46

Ljubljana - Radio Slovenija, Televizija Slovenija

Vročina, ki je pretekli teden segrela Slovenijo, je popustila. Za osvežitev je poskrbela hladna fronta, ki je prišla z zahoda. Agencija za okolje opozarja na večerna neurja, naraščanje hudournikov in močan severni veter ob obali.

Neurje s točo - kot so opisali domačini - v velikosti mandarine in močnim vetrom je že popoldne besnelo na Ilirskobistriškem. Razkritih je več kot 40 stanovanjskih hiš in poškodovanih devet gospodarskih objektov, je za Televizijo Slovenija poročala Barbara Vidmajer. Najhuje je bilo v vasi Zarečje, kjer je bilo poškodovanih 17 hiš.

Toča je približno 15 minut klestila tudi na Idrijskem in po poročanju Radia Slovenija povzročila precejšnjo škodo. Med drugim poročajo o poškodovanih strehah na stanovanjskih blokih.

"Bolj ogrožena je zahodna polovica Slovenije," je povedal dežurni vremenoslovec na Agenciji RS za okolje (Arso) Benedikt Strajnar. V Vipavski dolini ponekod piha burja s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro, tudi ob obali pa bo veter v sunkih dosegal hitrosti okrog 100 km/h, opozarja Arso. Previdno v kampih, kjer lahko veter lomi veje in podira drevesa!

Plohe in nevihte znova v sredo in četrtek

Dež bo do ponedeljka zjutraj povsod ponehal, čez dan bo večinoma sončno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do okoli 30 stopinj Celzija.

V torek bo sončno, v vzhodnih krajih pa dopoldne pretežno oblačno, mogoča bo kakšna kaplja dežja. V sredo in četrtek bo delno jasno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Spet bo bolj vroče. Vremenoslovka Veronika Hladnik dodaja, da bo s četrtka na petek nov prehod hladne fronte, ki bo prinesel ohladitve in temperature okoli 25 stopinj Celzija.





Vročinski rekord ni bil presežen

Najvišjo temperaturo četrtega vročinskega vala so na Arsu sicer namerili v četrtek v Podnanosu, ko je termometer pokazal 40,6 stopinje Celzija. Slovenski temperaturni rekord - 40,8 stopinje Celzija, izmerjen avgusta 2013 na letališču Cerklje ob Krki - tako ni bil dosežen.