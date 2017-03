Topel marčevski dan ponekod kazi severnik, bril bo tudi ponoči

Pred nami so lepi dnevi

10. marec 2017 ob 16:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Severni veter se bo popoldne še nekoliko okrepil in bi lahko v severni polovici države ter ponekod v višjih legah v sunkih dosegal hitrost od 70 do 90 kilometrov na uro. Pihalo bo sicer vse do sobote zjutraj.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so sunki vetra na vremenskih postajah Lesce, Trojane in na letališču Brnik že presegli opozorilno vrednost 70 kilometrov na uro.

Pričakujejo, da se bo to popoldne, zvečer in deloma še ponoči še večkrat ponovilo, lahko tudi na nekaterih drugih lokacijah.

Danes popoldne bo sicer delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v notranjosti Slovenije bodo nastajale kratkotrajne manjše plohe. Pihal bo okrepljen veter s severa, ki se bo zvečer na Primorskem obrnil v burjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Pred nami je lep konec tedna

V soboto bo sončno. Veter bo zjutraj oslabel in popoldne ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, v zatišnih legah do -5, na Primorskem do 6, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 16 stopinj.

V nedeljo bo dopoldne pretežno jasno, čez dan pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in posameznimi krajevnimi plohami.

V ponedeljek bo večinoma sončno, predvsem na vzhodu občasno tudi pretežno oblačno.

T. H.