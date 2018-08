Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Rešimo Sočo! je bil eden izmed napisov, ki so jih imeli protestniki. Foto: Mojca Dumančič Roku Rozmanu in njegovi ekipi gibanja Balkan Rivers Defence so se pridružili kajakaši in raftarji iz vse Evrope in celo Avstralije. Vsi so bili enotni – Soče in Učje ne damo … Foto: Mojca Dumančič Posoška športna podjetja, kajakaške šole, kajakaši, številni drugi vodni navdušenci in ekologi so namreč "združili vesla" v protest proti gradnji hidroelektrarn v zgornjem toku naše smaragdne lepotice in na njenih pritokih. Foto: Mojca Dumančič Dodaj v

Tristo kajakašev in raftarjev zahteva umik načrtov za HE Učja

Veslali za Sočo in Učjo

4. avgust 2018 ob 21:33

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Kljub osvežujoče hladni Soči je bilo popoldne v njenem zgornjem toku izjemno vroče ... Posoška športna podjetja, kajakaške šole, kajakaši, številni drugi vodni navdušenci in ekologi so namreč "združili vesla" v protest proti gradnji hidroelektrarn v zgornjem toku naše smaragdne lepotice in na njenih pritokih.

Gre za protest v okviru gibanja Balkan River Defence, ki ga vodi mednarodno priznan športnik in ekolog Rok Rozman. S protestno plovbo med Srpenico in Trnovim zahtevajo predvsem umik namere za elektrarno Učja, za katero imajo Soške elektrarne načrte že pripravljene!

Poleg vesel so vsi, ki jim za Sočo ni vseeno, v rokah držali tudi zgovorne transparente (na fotografijah) … Protest je povzel pobudnik Rok Rozman: "Akcija ima osrednje sporočilo – da povemo Soškim elektrarnam, da resnično ne bomo več trpeli teh idej o jezu na Učji in na zgornji Soči. Zakon o Soči, ki velja, resda ščiti to našo reko in njene pritoke. Toda SENG (Soške elektrarne Nova Gorica, op. a.) ima že pripravljene načrte za elektrarno in 40-metrski jez na reki Učji, na vitalnem pritoku Soče. Zavedati se moramo, da je reka kot drevo. Pritoki so reki kot veje drevesu … Če začnemo sekati veje, bo drevo umrlo. Isto je pri reki."

Protestniki iz vse Evrope

Roku Rozmanu in njegovi ekipi gibanja Balkan Rivers Defence so se pridružili kajakaši in raftarji iz vse Evrope in celo Avstralije. Vsi so bili enotni – Soče in Učje ne damo … Po končanem protestnem spustu so kajakaši in kajakašice iz Nizozemske, Nemčije, Avstrije, Italije in še drugih držav povedali: "Tu sem, ker mi za reko ni vseeno. Jezovi uničujejo biotop. Poiščimo druge energetske vire, saj jih imamo – sonce, veter, geotermalna energija …" "Prišli smo podpret Roka Rozmana, saj poznamo njegove odmevne akcije za evropske reke. Bori se za naše potomce …" "Evropa jezove ruši, energetski lobi bi jih pri vas gradil …" "Ne bomo popustili, naš glas se bo slišal!" Slišali smo tudi predloge, kot je povedal Dejan Kerin: "Dajmo obnovit elektrovode, kjer lahko pridobimo vsaj tri odstotke na nacionalni ravni. Dajmo obnovit obstoječe hidroelektrarne, kjer lahko prihranimo tudi deset odstotkov. Novih hidroelektrarn res ne potrebujemo!" Glasni so bili tudi domačini – Matija Jarc je odločen: "Mi naše reke ne damo. Ne zgornje Soče ne Učje. Naši očetje so se v sedemdesetih letih uprli gradnji elektrarn na zgornji Soči in so uspeli. Tudi mi bomo vztrajali do konca – dokler Soča s pritoki ne bo zaščitena!"

Soške elektrarne vztrajajo

Roko nad reko ima seveda država. Ne ministrstvo za okolje ne ministrstvo za infrastrukturo ne načrtujeta elektrarn niti na zgornji Soči niti na Učji. Soške elektrarne Nova Gorica, SENG, pa vztrajajo … Rajko Volk, direktor tehničnega sektorja na SENG-u: "Seveda. Hidroelektrarna Učja je eden izmed projektov, ki ga načrtujemo, ni pa trenutno gradnja mogoča." Na naše vprašanje – zakaj pa so pripravili načrte, če gradnja ni mogoča, Volk odgovarja: "Mi stalno načrtujemo. Imamo dosti načrtov v predalih za naprej. Energetsko so namreč zanimivi." Pred protestnim spustom po Soči so iz Soških elektrarn poslali še pisno potrditev, da o HE Učja resno razmišljajo: "Soške elektrarne Nova Gorica načrtov, povezanih s projektom gradnje HE Učja, iz razvojnih dokumentov družbe zaenkrat ne bodo umaknile. Gradnja te elektrarne je namreč pomemben del našega poslanstva, ki je v nenehnem preverjanju različnih možnosti energetske izrabe vodotokov. Upoštevati pa moramo tudi direktive EU, ki nam zapovedujejo doseganje 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v energetski bilanci Slovenije. Končna odločitev o gradnji HE Učja bo seveda stvar širšega konsenza in vključevanja vseh deležnikov, ki jih ta projekt zadeva."

Besedni boj

Soške elektrarne so v pisni izjavi prst še dodatno usmerile v ekologa in borca za reke, v Roka Rozmana. Zapisali so: "V Soških elektrarnah Nova Gorica in v krovni družbi HSE odločno zanikamo vse obtožbe Roka Rozmana glede domnevnega zastraševanja zaposlenih in okoljevarstvenikov. Gre ne le za čiste izmišljotine, temveč za navadne neresnice brez oprijemljivih dokazov. Verjamemo, da širša javnost propagandi Roka Rozmana, ki sicer ima očiten cilj, ne pa tudi konkretne in z dejstvi podprte vsebine, ne bo nasedla." Rok Rozman nam je povedal, da je nad tem zapisanim milo rečeno – začuden: "Soške elektrarne so se očitno spravile na raven osebnega obračunavanja. Tega nisem pričakoval. Mi z našimi akcijami, našimi protesti, le opozarjamo, da so tudi drugi viri energije, in da moramo pustiti naše reke dihati. Upam, da bomo vendarle povabljeni na skupne pogovore o usodi naše smaragdne lepotice, naše Soče. Da bodo v Soških elektrarnah zmogli toliko odprtosti, demokratičnosti, da se lahko skupaj usedemo za mizo. Mi in oni. In da oboji damo argumente za in proti zajezitvam na skupno mizo."

Septembra še ena akcija

Rok Rozman, nekdanji veslaški olimpijec, zdaj biolog, naravovarstvenik in ekstremni kajakaš – že leta z veslom odločno brani reke. Spomladi 2016 in 2017 je skupaj s svojo ekipo izpeljal dvakratni Balkan Rivers Tour, zdaj pripravlja tretjo "balkansko rečno turnejo". Gibanje je poimenoval Balkanska rečna obramba – Balkan Rivers Defence. "Balkan Rivers Tour 3 bo v znamenju pozitivnih protestov proti gradnji približno 2.700 novih jezov. Šli bomo v obratni smeri. Začeli bomo 7. septembra v Albaniji, končali pa 8. oktobra v Ljubljani. Zajeli bomo prestolnice sedmih držav. Ljudi želimo ozavestiti, da je prihodnost v njihovih rokah. Če se bomo skupaj uprli, potem bomo uspešni. Narava in reke nam bodo hvaležni. Vem, da smo trn v peti vsem energetskim 'kravatarjem', toda nas ni strah. Ne bodo nas utišali ne z grožnjami ne s klevetanjem. Postajamo vse močnejši," je po protestnem spustu od Srpenice do Trnovega še povedal Rok Rozman.

Foto: Mojca Dumančič, Carmen Kuntz, Katja Jemec, Katja Pokorn

Mojca Dumančič