Trump za vnovično črpanje nafte ob atlantski in tihomorski obali ZDA

Osem let od razlitja nafte v Mehiškem zalivu

5. januar 2018 ob 07:48

New York - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ameriški predsednik Donald Trump je predlagal, da bi v ameriških ozemeljskih vodah tako Atlantika kot Tihega oceana spet omogočili črpanje nafte. Njegov predhodnik Barack Obama je to drastično omejil iz okoljevarstvenih razlogov.



Gre za še eno Trumpovo potezo, s katero prekinja, natančneje odpravlja, Obamovo energijsko politiko. Ta je prepovedal črpanje nafte na 94 odstotkih pasu ameriškega teritorialnega morja.

Osem let po največji ekološki katastrofi v ameriški zgodovini, razlitju nafte iz vrtine Deep Water Horizon British Petroleuma v Mehiškem zalivu, Trump prižiga še eno zeleno luč industriji fosilnih goriv. Predstavniki naftne industrije odločitev pozdravljajo - poudarjajo, da bo obnova črpanja prinesla številne poslovne priložnosti, ZDA pa bodo še bolj energetsko neodvisne.

Odločitve ne pozdravljajo vsi

A odločitev tudi med republikanci ni deležna enotne podpore. Prebivalci nekaterih obalnih območij na Floridi v Kaliforniji in Aljaski poudarjajo, da so zagotovila o varnem črpanju nafte poslušali tudi pred katastrofo v Mehiškem zalivu. Republikanski guverner Floride Rick Scott, ki se pripravlja na volitve, je napovedal, da bo storil vse, da črpanja nafte v bližini floridske obale ne bo. Minister za notranje zadeve Ryan Zinke obljublja dialog z guvernerjem.

Proti so tudi okoljevarstveniki, ki opozarjajo, da pri črpanju globoko pod morsko gladino vedno prihaja do izpustov nafte. Poudarjajo, da je Trumpova poteza usluga industriji fosilnih goriv in nov odmik od politike postopnega prehajanja na obnovljive energijske vire.

A po ameriškem izstopu iz pariškega okoljskega sporazuma se Trump za obveznosti za omejitev izpustov toplogredih plinov ne meni, zato je bila odločitev za obnovo črpanja na morskem dnu še toliko lažja.

Edvard Žitnik, Druga jutranja kronika