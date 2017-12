Trumpov odgovor na polarni mraz v ZDA: "Potrebujemo globalno segrevanje"

Predsednik dal spontani intervju za "propadajoči" New York Times

29. december 2017 ob 09:09

Medtem ko je vzhod ZDA zajel polarni mraz, se ameriški predsednik Donald Trump sprašuje, zakaj bi se borili proti globalnemu segrevanju, ko pa bi jim prišlo prav.

71-letni Trump je znan po svojem skepticizmu do podnebnih sprememb in je le-te nekoč označil za "potegavščino", ki so si jo izmislili Kitajci, da bi uničili ameriško gospodarstvo. A zdaj si predsednik želi malo "dobrega starega globalnega segrevanja".

"Na vzhodu utegnejo imeti NAJHLADNEJŠE silvestrovo v zgodovini. Morda pa bi potrebovali malce tistega dobrega starega globalnega segrevanja, proti kateremu bi naša država, ne pa tudi druge države, morala plačati na BILIJONE DOLARJEV. Zapnite se!" je tvitnil Trump, ki praznike preživlja na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi.



Zgornji zapis je zadnji v vrsti tvitov, v katerih je Trump temperaturo oz. individualne vremenske pojave povezal z globalnim segrevanjem oz. domnevnim neobstojem le-tega.

"Zmrzuje in sneži v New Yorku - potrebujemo globalno segrevanje," je Trump tvitnil leta 2012. Leto dni kasneje pa: "Ledeni vihar se je iz Teksasa zgrnil nad Tennessee - sem v Los Angelesu in zmrzuje. Globalno segrevanje je popoln - in zelo drag - nateg!"

Mešanje vremena in podnebja

Podnebni znanstveniki poudarjajo, da je to povsem napačen način gledanja na globalno segrevanje. Kot opozarjajo, Trump očitno ne loči med vremenom in podnebjem. Vreme se nanaša na razmere v ozračju v kratkem časovnem obdobju, medtem ko se podnebje nanaša na daljše vremenske vzorce, definicijo povzema CNN.

Matthew England, podnebni strokovnjak z Univerze Novega Južnega Walesa je Trumpovo izjavo označil za "neumno, napačno predstavo o tem, kako deluje podnebje". "Nihče ni nikdar rekel, da bo z globalnim segrevanjem zima izginila, so pa zime postale precej milejše, rekordno mrzlih dni pa je precej manj kot rekordno toplih dni in vročinskih ekstremov. Nekaj neobičajno mrzlih dni v ZDA še ne izniči podnebnih sprememb."

Trump že za časa predvolilne kampanje ni skrival svojih kontroverznih stališč do podnebnih sprememb. "Mislim, da so podnebne spremembe samo zelo, zelo draga oblika davkov," je dejal lani. "Veliko ljudi z njimi veliko služi. Veliko vem o podnebnih spremembah. Dobil sem že okoljske nagrade. In pogosto se šalim, da se to počne zavoljo Kitajske, ker Kitajska ne počne ničesar za boj proti podnebnim spremembam."

Zavajanje glede pariškega sporazuma

Trump se je v svojem zadnjem tvitu tudi znova obregnil ob visoko ceno, ki naj bi jo ameriški davkoplačevalci plačali za pariški podnebni sporazum, iz katerega bodo ZDA na Trumpovo pobudo uradno izstopile junija.

To ni prvič, da Trump zavaja davkoplačevalce glede cene ameriškega sodelovanja v podnebnem sporazumu, ki ga je podpisalo kar 195 držav. Tako je aprila na zborovanju v Pensilvaniji Trump dejal, da bi "popolno delovanje v skladu z dogovorom ameriški BDP v desetih letih skrčilo za 2,5 bilijona dolarjev".

Politično nepristranska spletna stran Factcheck.org je takrat na Belo hišo naslovila vprašanje, kdo je vir tega podatka, pa so jih usmerili na raziskavo konservativne fundacije Heritage iz leta 2016, v kateri avtorji ugotavljajo, da bo pariški podnebni sporazum ZDA do leta 2035 stal več kot 2,5 bilijona dolarjev.

Kot prvo gre za 18-letno, ne 10-letno obdobje, kot drugo pa je vprašljiva tudi metoda: točnost ugotovitev je odvisna od tega, katere podatke uporabiš, Factcheck.org pa je odkril, da je Heritageeva raziskava za davek na ogljik uporabila ceno 36 dolarjev, medtem ko druge analize uporabljajo ceno 21 dolarjev.

Trump: Z medijsko podporo bom osvojil še drugi mandat Donald Trump je v četrtek na presenečenje svojih sodelavcev med večerjo na Floridi opravil intervju z novinarjem New York Timesa, v katerem je med drugim zagotovil, da ga bodo mediji podprli za drugi mandat, ker da bodo brez njega propadli. "Brez mene New York Times ne bo več propadajoči, ampak bo propadel. Zato mi morajo pustiti zmagati in kakšnih pol leta pred volitvami me bodo imeli radi, ker pravijo, prosim, prosim, Donald Trump, ne izgubiti," je dejal predsednik.

Pretežen del intervjuja je bil sicer namenjen preiskavi domnevnega ruskega vpletanja v lanske predsedniške volitve. Trump je večkrat zagotovil, da v njegovi kampanji ni bilo nobenega sodelovanja z Rusi, kar naj bi zelo dobro vedeli demokrati, "ki si mežikajo med seboj". Dodal je, da je še večja afera sodelovanje demokratov z Rusi, vendar o tem nihče ne poroča. Preiskava naj bi bila popolnoma brezpredmetna in izmišljotina demokratov, da upravičijo volilni poraz. Dlje, ko se preiskava vleče, bolj je preiskava škodljiva za ugled ZDA, meni Trump. Po drugi strani pa je zagotovil, da je zaradi preiskave njegova volilna baza trdnejša.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

