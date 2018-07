Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 18 glasov Ocenite to novico! Danilo Türk vodi Svetovni visoki panel za vodo in mir. Foto: EPA Usihanje vode v Čadskem jezeru je eden od razlogov za nastanek Boko Harama. Foto: Reuters Dodaj v

Türk: Pomanjkanje vode tudi razlog za migrantske tokove

"Za razumevanje prihodnosti pogledati v preteklost"

13. julij 2018 ob 12:47

New York - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji predsednik Slovenije Danilo Türk je na političnem forumu na visoki ravni izpostavil povezavo med migracijskimi tokovi in pomanjkanjem čiste pitne vode.

Na forumu, ki poteka do 18. julija na sedežu Združenih narodov New Yorku, je govoril o povezavi migracijskih tokov, ki prihajajo v Evropo, in razmerah s čisto vodo tam, od koder prebežniki prihajajo, torej v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Financiranje vodnih projektov je pomembna prioriteta, ki je trenutno preveč zanemarjena, ker je ljudje ne dojemajo kot politično pomembno vprašanje, ampak kot tehnično vprašanje za strokovnjake.

Türk opozarja, da je usihanje vode v Čadskem jezeru eden izmed razlogov za nastanek teroristične skupine Boko Haram, ki je po svetu najbolj znana po ugrabljanju deklet v Nigeriji in okolici. Boko Haram tako povzroča begunske tokove iz Nigerije in sosednjih držav. "Pomanjkanje vode povzroča hude socialne napetosti, sledijo vojne in potem migrantski valovi proti Evropi. Za zajezitev migracij, ki so dosegle neverjetne razsežnosti, se mi zdi pomembno globlje razumevanje razlogov, zakaj sta dostop do vode in pametno upravljanje vodnih virov pomembna," je dejal Türk, ki je bil v New Yorku kot predsednik Svetovnega visokega panela za vodo.

"Evropska unija je prestrašena zaradi navala beguncev in jo skrbi lasten obstoj. Eden izmed načinov za ustavitev vala je končanje vojne v Siriji, ki se je v bistvu začela zaradi več let suše, kar je povzročilo velike migracije prebivalstva iz vzhodnega v zahodni del Sirije, nato je začelo prihajati do socialnih napetosti in konfliktov, ki jih je vlada Bašarja Al Asada potem skušala rešiti s silo. Za razumevanje prihodnosti moramo pogledati v preteklost," je dejal Türk.

Ideje za rešitev težav obstajajo in tudi niso tako drage v primerjavi s stroški za množice beguncev in migrantov. Türk je dejal, da se afriške države pogovarjajo o možnosti preusmeritve reke Kongo proti Čadskemu jezeru, čeprav je realnejša ideja morda pogozdovanje juga Sahare za ustavitev širitve puščave na jug in pridobitve več obdelovalne zemlje ali pašnikov. "To bi bil zeleni zid, ki bi bil verjetno učinkovitejši od zidov, o katerih se danes veliko govori," je dejal in pristavil: "Nam v Sloveniji se zdi to oddaljena problematika, ker imamo dovolj vode. Vendar pa je svet povezan in težave na enem območju vplivajo tudi na druga."

T. J.