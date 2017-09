"Ubijalec poletja" je svojo nalogo (žal) učinkovito opravil in nam prinesel turobni september

Stiskamo pesti za lep oktober

27. september 2017 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konec avgusta smo poročali, da prihaja "summerkiller" - hladna fronta, ki prinaša padavine in znatni padec temperature. In res je bila večina države septembra deležna najmanj sončnih ur v zadnjih 50 letih!

V prvih dveh tretjinah septembra je prav tako padlo povečini od 200 do 350 litrov dežja na kvadratni meter, kar je dva- do trikratnik povprečne celomesečne količine, je sporočila Agencija za okolje (Arso).

Na Kredarici so 3. septembra izmerili devet centimetrov debelo snežno odejo, 19. septembra pa so poročali že 80 centimetrih snega.

Tudi ozračje je hladno bolj kot sicer - temperature so v letošnjem septembru nižje, to pa je po januarju šele drugi letošnji mesec s podpovprečnimi temperaturami, je sporočil Arso.

Oblačnost, deževje, nizke temperature

Večina države bo v letošnjem septembru deležna tudi najmanj sončnih ur v zadnjih 50 letih, kažejo podatki Arsa. Kot je za STA povedala dežurna vremenoslovka Veronika Hladnik, so se najnižje vrednosti sončnih ur v zadnjih 50 letih gibale pri 100 urah na mesec.

Vremenoslovci zdaj čakajo na sončne ure v zadnjih dneh tega meseca, saj bodo točne številke znane v začetku oktobra. "Zdaj pa za celo Slovenijo, celo za območje ob morju, kaže na rekordno nizke vrednosti," je dodala Hladnikova.

Najmanj sonca so sicer v tem mesecu videli prebivalci v notranjosti Slovenije. "Glede na veliko število deževnih dni je to neka logična posledica. Je pa res redkost, da ima september toliko deževnih in toliko oblačnih dni," je še dodala vremenoslovka. September bo tudi po deževnih dneh blizu najvišjih vrednosti.

V petek in soboto vsi na sonce!

Na Arsu sicer za petek in soboto vendarle napovedujejo nekaj sončnega vremena. V nedeljo kaže na suho in deloma sončno vreme, dopoldne bo po nižinah megla.

V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo in popoldne bodo na zahodu že občasne padavine. V torek bo deževno, nato se bo verjetnost za padavine predvidoma zmanjšala.



Vročina, naš vsakdan

Svetovna temperatura je leta 2016 sicer že tretje leto zapored dosegla nov rekord. Povprečna temperatura je bila za 0,04 stopinje Celzija višja kot leta 2015 in skoraj stopinjo višja od povprečja v 20. stoletju.

Tudi prva polovica leta 2017 je bila druga najbolj vroča v več kot 130-letni zgodovini meritev, saj je bila povprečna temperatura Zemlje med januarjem in junijem 14,4 stopinje Celzija, kar je 0,9 stopinje nad povprečjem 20. stoletja.

Avgusta je večji del Evrope, tudi Slovenijo, zajel vročinski val, ki so ga v južnih delih celine poimenovali Lucifer. Na takšne pojave se bo treba navaditi, svarijo vremenoslovci, ki so dejali, da so vročinski valovi danes vsaj štirikrat pogostejši, kot so bili pred stotimi leti. Do leta 2050 bodo v južni Evropi običajni vročinski valovi, med katerimi se bo temperatura povzpela do 40 stopinj Celzija in več. Strokovnjaki zato opozarjajo, da se mora Evropa čim prej pripraviti na takšne razmere.

T. H.