Upravljavca hidroelektrarn na Dravi v Avstriji ne bodo kazensko preganjali

Novembrske poplave leta 2012

23. januar 2018 ob 11:16

Celovec - MMC RTV SLO, STA

Tožilstvo v Celovcu je odstopilo od kazenskega pregona avstrijske družbe Verbund, ki je upravljavec hidroelektrarn na Dravi v Avstriji, in odgovornim osebam v družbi zaradi ogrožanja splošne varnosti.



"Odločitev še ni dokončna. Mi bomo najprej zahtevali, da se postopek nadaljuje. Če bo naša zahteva zavrnjena, imamo še možnost pritožbe na sodišče. Tako da zadeva s tem še ni odločena, se pa kaže določen namen," je sporočil celovški odvetnik Franc Serajnik, ki je bil o odločitvi tožilstva obveščen v petek.

Povedal je, da tožilstvo podrobnih razlogov za odstop od pregona v obvestilu, ki ga je prejel, ne navaja. Ne glede na to pa Serajnika odločitev tožilstva preseneča, saj je izvedensko mnenje nemškega izvedenca Stephana Theobalda, ki ga je v predkazenskem postopku naročilo avstrijsko tožilstvo, obremenilno za Verbund. Izvedensko mnenje je namreč pokazalo, da sistem delovanja, ki ga je upošteval Verbund, ni ustrezal predpisom.

O tem, da je celovško tožilstvo odstopilo od kazenskega pregona Verbunda in odgovornih v družbi, je prvi poročal časopis Delo.



Odškodninske tožbe v teku

Odstop od kazenskega pregona, če bo ta postal pravnomočen, sicer po Serajnikovih besedah ne vpliva na odškodninske tožbe, ki so jih zaradi posledic poplavljanja reke Drave novembra 2012 proti Verbundu vložili oškodovanci v Sloveniji, ki so prepričani, da je za poplave krivo neustrezno ravnanje avstrijske družbe. Vpliva pa takšna odločitev celovškega tožilstva na vse tiste, ki iz večinoma finančnih razlogov odškodninskih tožb proti Verbundu niso vložili, je pojasnil Serajnik.

V Sloveniji sicer največ odškodninskih tožb obravnavata okrožno in okrajno sodišče v Mariboru, skupno 44 zadev, v katerih oškodovanci od Verbunda terjajo 99,9 milijona evrov. Na okrožnem in okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu vodijo osem zadev, skupni znesek zahtevanih odškodnin je 2,7 milijona evrov. Na okrožnem in okrajnem sodišču na Ptuju je vloženih 31 tožb, zahtevek po vseh tožbah pa znaša 4,9 milijona evrov.

Postopki pred slovenskimi sodišči v zadnjem obdobju potekajo skoraj tedensko. Med drugim so se v nekaterih primerih že začeli postopki iskanja ustreznih izvedencev hidrološke stroke, ki jih za potrebe dokaznega postopka predlagajo tako Verbund kot tudi oškodovanci.

Tudi Slovenija toži družbo Verbund

Družbo Verbund toži tudi država, ki je odškodninsko tožbo oktobra 2015 vložila na okrožno sodišče v Mariboru, še prej pa je zaradi poskusa mirne rešitve spora na družbo Verbund naslovila odškodninski zahtevek. Ker do mirne rešitve spora ni prišlo, je bila vložena tožba, a si državno odvetništvo kljub temu še naprej prizadeva za mirno rešitev spora, so pred kratkim pojasnili na državnem odvetništvu. Glavna obravnava v tej tožbi se sicer pred mariborskim sodiščem še ni začela.

Poleg tega je Slovenijo odškodninsko tožbo proti družbi Verbund vložila tudi na sodišču v Celovcu, vendar pa je prekinjen tudi ta postopek, ker avstrijsko sodišče čaka na odločitev v omenjenem predkazenskem postopku, ki proti odgovornim osebam družbe Verbund poteka v Avstriji.

Al. Ma.