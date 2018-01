V Avstraliji vročinski val tako hud, da se talijo ceste

Na jugu izbruhnilo več požarov

6. januar 2018 ob 20:37

Melbourne - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Medtem ko iz Severne Amerike poročajo o arktičnem mrazu, je popolnoma drugače na južni polobli. Na jugu Avstralije so namreč temperature tako visoke, da se je talil asfalt na cestah.

Zaradi vročinskega vala v deželi tam spodaj je izbruhnilo tudi več gozdnih požarov. Požar je zaradi kombinacije visokih temperatur, suhega vremena in močnih vetrov najprej izbruhnil v predmestju Melbourna. Ognjeni zublji so do zdaj tam uničili vsaj eno hišo in več gospodarskih poslopij, brez elektrike pa je ostalo več kot 400 gospodinjstev.

V zvezni državi Viktoriji so bile tudi izjemno visoke temperature, ki so ponekod presegle 40 stopinj Celzija. Izjemno visoke temperature so med drugim uničile tudi deset kilometrov asfalta na avtocesti Hume blizu Melbourna, zaradi česar so imeli vozniki veliko težav.

Oblasti opozarjajo prebivalstvo, naj ne hodi ven, napovedi pa niso nič obetavnejše. "Ta vročina je ubijalska. Jutri bo kot v plavžni peči, zato morate temu ustrezno nujno prilagoditi svoje gibanje," je za medije povedal vodja rešilcev v Viktoriji.

"Katastrofalne razmere"

Tako naj bi temperature skoraj povsod na jugovzhodu presegle 40 stopinj Celzija - v Penrithu vremenoslovci napovedujejo 45 stopinj Celzija, v Richmondu 44 stopinj Celzija, v Liverpoolu pa 43 stopinj Celzija, na večjem delu območja pa so oblasti razglasile izredne razmere, saj naj bi bilo stanje "katastrofalno".

Gozdni požari in izjemno visoke temperature so prizadeli tudi sosednjo zvezno državo Južno Avstralijo in otok Tasmanijo, vse tri zvezne države pa so izdale popolno prepoved kurjenja.

Gozdni požari so v Avstraliji zaradi visokih temperatur, suhega podnebja ter vnetljivega grmičevja sicer vse prej kot redkost. Najbolj uničujoč požar so imeli Avstralci v letu 2009, ko so na "črno soboto" ognjeni zublji uničili več tisoč domov, umrlo pa je 173 ljudi.

Lani je bila avstralska zima (ta tam traja od junija do avgusta) najbolj vroča, odkar merijo podatke.

K. S.