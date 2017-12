V Avstriji divjal veter, v Italiji hude poplave

Škoda je ogromna

12. december 2017 ob 18:32

Celovec - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Tudi dele Avstrije je ponoči prizadelo hudo neurje z močnim vetrom; še posebej hudo je bilo na jugu avstrijske Koroške, kjer so na celotnem območju Velikovca in v Borovljah ostali zaprti vsi vrtci in šole.

Na jugu avstrijske Koroške je celo noč divjalo neurje z vetrom, zaradi česar so pristojne oblasti v zgodnjih jutranjih urah na območju Velikovca sprožile alarm civilne zaščite. Ljudi so pozvali, naj hiše zapuščajo le v nujnih primerih.

Najhuje je bila prizadeta Železna Kapla, o veliko težavah poročajo tudi iz Borovelj. Cesta do prelaza Ljubelj je zaprta. Na območju je brez oskrbe z elektriko ostalo 6.000 gospodinjstev.

10.000 gospodinjstev brez elektrike

Neurje z vetrom, ki je v sunkih dosegal hitrost več kot 100 kilometrov na uro, je prizadelo tudi zahod in jug avstrijske Štajerske, kjer je prišlo do obsežnih izpadov elektrike. Brez oskrbe je bilo zjutraj 10.000 gospodinjstev. Delo na terenu otežujejo podrta drevesa, zaradi katerih so nekatera območja še vedno nedostopna.

Promet je zaradi skalnih podorov močno oviran tudi na Tirolskem, o podrtih drevesih, izpadih elektrike in odkritih strehah pa poročajo še iz zveznih dežel Spodnja Avstrija in Salzburg. Blizu kraja Bad Gastein na Solnograškem je bila huje ranjena Belgijka, ko je na njeno vozilo padlo drevo.

Evakuacije zaradi poplav v Italiji

V italijanski deželi Emilia-Romagna sta medtem poplavili reki Enza in Parma. Med drugim so morali evakuirati kraj Lentigione, v katerem prebiva okoli 1.000 ljudi. Zaradi naraslih voda so morali reševati tudi prebivalce kraja Colorno.

V preteklih dneh sta sneg in ledeni dež predvsem na severu Italije povzročala težave v prometu, na jugu pa je škodo povzročal močan veter.

Sicer pa padavine in močan veter povzročajo številne težave tudi drugod po Evropi. Na Nizozemskem, v Belgiji in Nemčiji so odpovedali številne polete, v Franciji je brez elektrike ostalo 120.000 domov.

V Dalmaciji poplavlja morje, v Zagrebu pa reka Sava. V Gorskem kotarju so zaradi močnega vetra zaprli vse ceste in prebivalce pozvali, naj ne zapuščajo domov, dokler se veter ne umiri. Iz Bosne in Hercegovine prav tako poročajo o močnem vetru, ki je povzročil precejšnjo gmotno škodo.

K. S.