V avtomobilu prevažal živalske kadavre

Domnevni krivolov

2. november 2017 ob 19:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mariborski policisti so v noči na ponedeljek na Pohorju v vozilu, v katerem so bili ženska in moški z območja Mislinje ter državljanka Hrvaške, našli kadavre divjadi.

Ženska in moški v vozilu, ki so ga policisti ustavili na Pohorju v bližini Peska, sta bila stara 51 oz. 62 let, državljanka Hrvaške pa 22 let, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Moškemu so zasegli lovske naboje, lovsko puško z daljnogledom, reflektor, listino za orožje in kadavre dveh uplenjenih jelenov in srne. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega lova.

Moškemu so zaradi neustreznega prenašanja orožja izdali plačilni nalog po zakonu o orožju, državljanki Hrvaške pa po zakonu o tujcih. Na zahtevo policista namreč ni želela izročiti listine, s katero bi izkazala svojo identiteto.

Podoben primer pri Žužemberku

Novomeški policisti pa so jelena, starega dve do štiri leta, ki je bil ustreljen kar z lokalne ceste, našli v sredo zvečer pri Ajdovcu v občini Žužemberk. Obvestila o okoliščinah dogodka še zbirajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Al. Ma.