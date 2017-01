Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Požar v Santa Olgi je uničil več kot 1.000 stavb. Foto: Reuters V Čilu se borijo še z več kot 30 požari. Foto: Reuters Uničenje, ki ga je povzročil požar, je razsežno. Foto: Reuters Sorodne novice V obsežnem požaru v Čilu umrlo že šest ljudi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Čilu je požar povsem uničil mesto Santa Olga

Eden najhujših požarov v zgodovini Čila

27. januar 2017 ob 18:46

Santiago de Chile - MMC RTV SLO

V Čilu še naprej divja eden najhujših gozdnih požarov v državi v zadnjem času. Ogenj je uničil več kot 1.000 stavb v mestu Santa Olga, med ruševinami so našli eno truplo, dva človeka sta pogrešana.

V Santa Olgi je požar uničil šole, vrtce, trgovine in pošto, mesto pa je največje, ki ga je požar spremenil v pepel v pokrajini Maule. Večina prebivalcev je bila sicer pravočasno in varno evakuirana, le redki pa se bodo lahko vrnili na svoje domove, poroča britanski Guardian.

Kot kažejo posnetki letalnikov, so celotne uničene celotne soseske. Obseg uničenja je pretresljiv celo za regijo, ki redno doživlja potrese in poplave. Kot je dejal župan občine Constitución, v katero spada Santa Olga, Carlos Valenzuela, so ravno okrevali po zadnjem potresu, "ta tragedija pa je vse pokvarila".

Obupani prebivalci

Prebivalci, ki so se vrnili v mesto in našli zažgano živino, porušene stavbe in zažgana polja, so obupani. Nekateri čutijo, da so jih oblasti pustile na cedilu. "Ko politiki potrebujejo naš glas, pridejo, se pokažejo in pričakujejo, da jih bomo volili. Zdaj jih ni tukaj," je dejal prebivalec Santa Olge Miguel Reyes.

Oblasti so v boj z več kot 90 požari v naravi, ki so izbruhnili v zadnjih tednih in se hitro razširili zaradi suhega rastlinja in neobičajno visokih temperatur, poslale 5.000 gasilcev, a to ni dovolj. Tamkajšnji mediji poročajo o sedmih smrtnih žrtvah. Umrli so najmanj štirje gasilci, policist in dva civilista.

Neznan obseg škode

Ocena gospodarske škode še ni podana. Uničenih naj bi bilo 238.000 hektarjev gozda v osrednjem in južnem delu države, evakuirati pa so morali najmanj 4.000 ljudi.

Predsednica Michelle Bachelet je razglasila izredne razmere in zaprosila za mednarodno pomoč. Kot je dejala, se država spopada s požarom, "kakršnega še ni bilo v zgodovini Čila". V boju z ognjem sodeluje več deset helikopterjev in manjših letal ter boeing 747, kljub temu pa najmanj 30 požarov še divja. Dosegli pa so tudi nekaj uspehov. Penco, mesto s 50.000 prebivalci v pokrajini Bio Bio, je pred požarom rešeno, a grožnja še obstaja.

Notranji minister Mahmud Aleuy je opozoril, da se lahko pojavijo novi požari, saj so vremenoslovci napovedali še več dni visokih temperatur, močnih vetrov in nizke vlažnosti. Več pokrajin trpi vročinski val. V glavnem mestu Santiago de Chile je bilo tako v sredo 37 stopinj Celzija.

Vlada je napovedala preiskavo vzrokov požarov in učinkovitosti odziva oblasti nanje. Biologi so dejali, da se ogenj širi tako hitro tudi zaradi neavtohtonih vrst dreves, kot sta evkaliptus in bor, še poroča Guardian.

