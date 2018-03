V gorah se je segrelo za 20 stopinj, po nižinah bo zimsko še do nedelje

Previdno na cestah

2. marec 2018 ob 07:37,

zadnji poseg: 2. marec 2018 ob 17:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Ponekod po državi rahlo dežuje, zato v prometnoinformacijskem centru opozarjajo na nevarnost poledice, predvsem na primorskih in vipavskih cestah.

Kot so pojasnili vremenoslovci na svoji strani na Facebooku, je po nekaj izjemo mrzlih dneh v deželo prišla izrazita otoplitev, ki je najprej dosegla višine: "Na Voglu je bilo v četrtek zjutraj še -18 °C, danes (v petek okoli poldneva) pa se je ogrelo do +2 °C. V manj kakor dveh dneh se je temperatura dvignila za 20 °C. Podobno izrazita otoplitev je dosegla tudi Kredarico." Po nižinah medtem še vedno vztraja hladen zrak, saj termometri kažejo okoli -5 °C.

Zimske razmere še ves konec tedna

Hladen zrak je po nižinah ostal zajezen za alpsko-dinarsko pregrado, zato bodo vse do konca tedna po nižinah vztrajale zimske razmere, še pravijo vremenoslovci in dodajajo, da bo v notranjosti Slovenije do sobote zjutraj občasno rahlo do zmerno snežilo, v nekoliko višjih delih Primorske in ponekod na Notranjskem pa nista izključena žled in poledica. Temperature bodo ostale večinoma pod lediščem, le v nedeljo se bo segrelo nad ledišče.

Ob tem pa na agenciji za okolje obljubljajo, da bo kmalu topleje: "Toplejše razmere bodo v drugi polovici prihodnjega tedna, ko se bo ob jugozahodnem vetru temperatura le povzpela do okoli 10 stopinj Celzija."



Na prometnoinformacijskem centru pa opozarjajo, da je zaradi dežja nevarnost žledu in poledice predvsem na primorskih in vipavskih cestah. Zaradi zimskih razmer je sicer prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na regionalnih cestah Razdrto–Podnanos ter Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Metlika, Petrina, Babno Polje, Jelšane in Starod.

La. Da.