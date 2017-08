Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Agra je največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v srednji Evropi. Foto: Miro Štebe Sorodne novice Čebelarji spodbujajo setev sončnic

V Gornji Radgoni se začenja 55. kmetijsko-živilski sejem Agra

Agra je največji in najpomembnejši sejem srednje Evrope

26. avgust 2017 ob 13:31

Gornja Radgona - MMC RTV SLO, STA

Začenja se 55. kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem se bo predstavilo 1820 razstavljavcev iz 36 držav. Prvi dan sejma na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni bo tudi poslovna konferenca 16 srednje- in vzhodnoevropskih držav in Kitajske.

Na slovesnosti ob odprtju bodo govorniki predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec, župan občine Gornja Radgona Stanislav Rojko, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk, kitajski kmetijski minister Han Čangfu ter minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, slavnostni govornik pa bo predsednik republike Borut Pahor.

Ključni dogodek prvega dne sejma pa bo poslovno srečanje skupine držav znotraj pobude 16+1, torej Kitajske in 16 držav srednje in vzhodne Evrope. To naj bi bilo po prepričanju organizatorjev, gospodarstvenikov in ministra Židana dobra priložnost za gospodarsko povezovanje.

Najpomembnejši kmetijski sejem srednje Evrope

Po besedah organizatorjev je Agra največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v srednji Evropi in bo tudi letos predstavil številne novosti s tega področja, zanimive razstave kmetijskih živali in rastlinske pridelave ter pomembne strokovne in poslovne dogodke, na katerih se bodo predstavile najvidnejše državne, zbornične, gospodarske in strokovne ustanove.

Posebno pozornost bodo med drugim namenili mednarodnemu letu trajnostnega turizma za razvoj, hrani iz naše bližine, trajnostnemu kmetovanju in gospodarjenju z gozdovi ter kmetijski tehniki za visoko učinkovito in trajnostno kmetovanje.

