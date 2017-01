V hudem mrazu je treba posebno skrb nameniti tudi živalim

Svetovana uporaba zaščitnih oblačil

9. januar 2017 ob 17:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Lastniki in skrbniki živali morajo v hudem mrazu ustrezno poskrbeti za svoje živali - treba jim je omogočiti predvsem suho in toplo ležišče ter več hrane.

V obdobju, ko tudi podnevi temperatura ostaja pod lediščem, na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnikom in skrbnikom živali priporočajo, da jim omogočijo počitek v zaprtih in ogrevanih prostorih s suhim ležiščem.

Pasje ute so primerne samo, če so dobro izolirane, niso izpostavljene prepihu in vetrovom, so večprekatne in imajo psi ustrezen material za ležišče.

Za pasje mladiče, kratkodlake pse, male družne pse in hrte je zunanja namestitev v hudih zimskih temperaturah povsem neprimerna. Za naštete pse za sprehode v tako nizkih temperaturah na upravi svetujejo uporabo zaščitnih oblačil, ki prekrijejo izpostavljene dele, na katerih se pes hitro ohlaja, ter zaščito tačk z mazili ali z nepremočljivimi nogavicami.

Prostoživeče zunanje mačke v tem času potrebujejo več energijsko bogate hrane in toplejše zavetje s suhim in dobro izoliranim ležiščem.

Previdno tudi pri paši in prevozu

"Tudi za pašne živali so temperature pod –10 stopinj Celzija ekstremne in živali v takih razmerah potrebujejo dovolj krme - prežvekovalci dovolj krme sena, slame - suh in topel prostor za počitek ter pitno vodo, kar je v trenutnih razmerah težko zagotavljati, zato priporočamo, da se živali umakne v hleve," še poudarjajo na upravi.

Še posebej so izpostavili skrb za živali pri prevozu. Glede na zakonodajo je treba pri prevozu živali zagotoviti ustrezno temperaturo znotraj oddelka z živalmi, ne glede na to, ali se vozilo premika ali stoji. Pri dolgih vožnjah mora biti temperatura med pet in 30 stopinj Celzija.

T. H.